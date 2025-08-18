Primele artefacte confirmate din mormântul împăratului Nintoku, din secolul al V-lea, găsite în Japonia

Pentru prima dată de la sfârșitul secolului al XIX-lea, artefacte considerate ca provenind din tumulul funerar Daisen Kofun, atribuit tradițional mormântului împăratului Nintoku, au fost confirmate și expuse în Japonia.

Primele artefacte confirmate din mormântul împăratului Nintoku, din secolul al V-lea, în Japonia

Vedere aeriană a tumulului Daisen Kofun, mormântul împăratului Nintoku din Sakai, Osaka, Japonia (stânga, Credit: Ministerul Infrastructurii, Transporturilor și Turismului) și un detaliu cu împăratul Nintoku dintr-o xilogravură realizată de Toyohara Chikanobu, 1886 (dreapta).

Daisen Kofun, situat în prefectura Osaka, este cel mai mare tumul antic în formă de gaură de cheie din țară și un sit al Patrimoniului Cultural Mondial. Accesul la acest tumul a fost strict controlat de Agenția Casei Imperiale, aproape fără nicio ocazie pentru cercetători de a studia interiorul. În martie, reprezentanți ai 17 organizații istorice și arheologice au primit permisiunea să viziteze situl, cu escortă oficială, în cadrul primei vizite academice de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ei nu au intrat în mormânt, dar evenimentul a reprezentat o deschidere semnificativă către unul dintre cele mai sacre locuri de înmormântare din Japonia.

Interesul crescut pentru tumul a coincis cu o dezvăluire senzațională. În iunie, Muzeul Universității Kokugakuin a anunțat că achiziționase artefacte de la un dealer de artă cu un an înainte. În urma analizelor, muzeul a confirmat că artefactele proveneau din Daisen Kofun. Printre acestea se aflau un cuțit ceremonial din fier cu monturi de cupru aurit și nituri de argint, precum și fragmente de armură din fier poleit.

Până acum, singura dovadă documentată a artefactelor din mormânt provenea din desenele realizate în 1872 de Kaichiro Kashiwagi, un oficial local care a investigat tumulul după ce o alunecare de teren dezvelise o parte a camerei funerare. Obiectele desenate de el includeau coifuri, armuri, săbii și piese de sticlărie. Majoritatea obiectelor au fost reîngropate la acea vreme, însă noile dovezi arată că nu toate au fost puse înapoi în mormânt. Artefactele achiziționate de muzeu erau învelite în hârtie datată septembrie 1872, ștampilată cu sigiliul lui Kashiwagi și etichetată ca provenind din mormântul împăratului Nintoku.

Unele dintre descoperiri corespund desenelor lui Kashiwagi, precum fragmentele de armură. Altele, cum este cuțitul ornamentat, nu apar în ilustrațiile sale, ceea ce sugerează că acesta ar fi putut păstra în mod privat anumite obiecte. Cuțitul, păstrat în teaca sa originală din chiparos japonez, este unic prin design. Cercetătorii afirmă că utilizarea foilor de cupru aurit și a niturilor de argint nu a mai fost întâlnită la alte artefacte funerare din secolul al V-lea.

Echipa de la Kokugakuin a remarcat că obiectele nu erau de uz cotidian, ci au fost produse special ca bunuri funerare pentru împărat. Fragmentele de armură, de câțiva centimetri fiecare, s-au dovedit a fi din fier acoperit direct cu aur. Descoperirea contrastează cu ilustrațiile din secolul al XIX-lea, care includeau piese de cupru aurit, și aduce noi dovezi despre măiestria funerară din acea perioadă.

Deși alte artefacte, inclusiv unele aflate în posesia Muzeului de Arte Frumoase din Boston, au fost atribuite odinioară tumulului Daisen Kofun, originea lor a fost contestată. Artefactele achiziționate de Universitatea Kokugakuin sunt primele confirmate fără echivoc ca provenind din mormântul împăratului Nintoku.

