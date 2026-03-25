Pradatorul suprem din vremea dinozaurilor, descoperit în Mexic

Monstru marin de șase metri lungime, cu fălci puternice care îi permiteau să vâneze prăzi de orice dimensiune, este cea mai recentă creatură preistorică descoperită printre depozitele de fosile din nordul Mexicului, relatează turismistoric.ro

„Prognathodon cipactli”, o reptilă acvatică din familia mosasaurilor, care a trăit în aceeași epocă cu dinozaurii dar nu era înrudită cu aceștia, domina mările acum aproximativ 70 de milioane de ani, în perioada Cretacicului târziu, chiar înainte de evenimentul de extincție în masă care a pus capăt erei dinozaurilor.

Drumul lung către identificarea „Prognathodon cipactli” a început în 2001, odată cu descoperirea unui craniu aproape complet în Formațiunea Méndez din Nuevo León, unul dintre zecile de situri de fosile din nord-estul Mexicului.

Analizele ulterioare ale maxilarului, realizate în 2007, l-au descris ca aparținând unei specii neidentificate de mosasaur, însă acum o echipă de paleontologi de la Muzeul Deșertului din Saltillo și de la Universitatea din Bath (Anglia) a demonstrat că este vorba despre o specie nouă, extinzând diversitatea cunoscută a reptilelor preistorice din Mexic.

Specialiștii cred că reptila acvatică era capabilă să atace prăzi de toate dimensiunile

Spre deosebire de alți mosasauri, mai mari, înarmați cu dinți subțiri și cu un craniu alungit, specia nou descoperită avea aproximativ șase metri lungime, iar trăsăturile sale reflectau o adaptare tipică unui prădător eficient, capabil să atace prăzi de toate dimensiunile, precum alte reptile marine, pești mari sau animale cu cochilie.

„Era un mosasaur cu fălci scurte, cu dinți conici și foarte robuști, ceea ce îi permitea să atace prăzi mari”, a explicat pentru El Pais Héctor Rivera-Sylva, paleontolog la Muzeul Deșertului și unul dintre autorii studiului.

„În acea perioadă și în această regiune, era prădătorul suprem; acela era locul său în lanțul trofic. Nu exista nimic mai mare sau mai periculos decât el”, a mai declarat specialistul.

O descoperire de la sfârșitul erei dinozaurilor

Acum 70 de milioane de ani, peisajul semideșertic din nord-estul Mexicului era foarte diferit de cel de astăzi, fiind caracterizat de mlaștini și plaje puțin adânci, înconjurate de vegetație tropicală care se întindea până la mare. De-a lungul a milioane de ani, rocile sedimentare formate pe fundul mării au ieșit la suprafață din cauza activității tectonice.

Astfel, resturile fosile descoperite în sudul statelor Coahuila și Nuevo León, la zeci de kilometri de Golful Mexic, oferă o adevărată fereastră către trecutul florei și faunei primitive, atât marine, cât și terestre. Studierea și popularizarea lor recentă au declanșat un „boom” fără precedent al paleontologiei în Mexic.

„Această descoperire ne arată că biodiversitatea de la sfârșitul perioadei Cretacice era mult mai mare decât credeam, atât la nivel global, cât și național”, a subliniat el.