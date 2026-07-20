Poveștile medievale despre cavaleri pierdute în negura timpului

Înainte de inventarea tiparului, singura modalitate de a realiza o copie a unui text era copierea manuală. Fie intenționat, fie din greșeală, copia nu era întotdeauna identică cu originalul, iar diferențele se transmiteau mai departe în toate copiile realizate după noua versiune. Acest proces seamănă cu modul în care mutațiile genetice se răspândesc în populații de-a lungul istoriei evolutive.

Oamenii au observat pentru prima dată asemănările dintre genealogia speciilor și genealogia manuscriselor în secolul al XIX-lea, explică pentru Popular Science Julien Randon-Furling, matematician la Centre Borelli din cadrul École normale supérieure Paris-Saclay. Randon-Furling studiază, printre altele, intersecția dintre științele matematice și științele umaniste.

Urmând exemplul polimatului Michael P. Weitzman, care în anii 1970 și 1980 a aplicat metode matematice genealogiei manuscriselor, el și colegii săi au folosit modele computerizate pentru a reconstrui și simula răspândirea narațiunilor cavalerești începând cu secolul al XII-lea. Literatura cavalerească este un gen literar care datează din Evul Mediu și prezintă frecvent aventurile cavalerilor.

Prin reconstruirea ramurilor care arată modul în care diferite texte medievale au fost copiate și răspândite de-a lungul secolelor, cercetătorii au reușit să estimeze cât din întregul „arbore genealogic” al acestor texte a supraviețuit până în prezent.

Rezultatele, publicate într-un studiu din revista PNAS Nexus, indică faptul că până la 60% dintre textele cavalerești și peste 95% dintre manuscrisele cavalerești s-ar fi pierdut de-a lungul istoriei. Deși această concluzie poate părea extremă, ea susține, de fapt, teoriile formulate anterior.

„Filologii și istoricii știu de mult timp că pierderile au fost impresionante”, explică Ulysse Godreau, coautor al studiului și cercetător postdoctoral la École nationale des chartes, din cadrul Universității Paris Sciences & Lettres.

Cercetătorii și-au propus să „confirme sau să infirme aceste estimări și, eventual, să le îmbogățească prin studii cantitative mai dinamice”.

De fapt, ceea ce face acest studiu deosebit este faptul că tratează genealogia manuscriselor și supraviețuirea textelor ca pe un proces dinamic, potrivit lui Jean-Baptiste Camps, coordonatorul studiului și filolog specializat în metode computaționale la École nationale des chartes, Paris Sciences & Lettres University.

Abordarea lor ia în considerare timpul ca factor de influență. De asemenea, analizează consecințele unor evenimente precum războaiele, pandemiile sau chiar scăderea popularității unei opere asupra genealogiei textelor, permițând cercetătorilor să coreleze teoria propusă cu informațiile istorice.

Poate că nu este surprinzător faptul că, dacă în primii ani de existență ai unui text au fost realizate doar câteva copii, probabilitatea ca acesta să se fi pierdut este foarte mare. Acest factor a fost inclus și cuantificat în modelele computerizate ale cercetătorilor. Studiul indică faptul că, din acest motiv și din alte cauze posibile, accidente întâmplătoare sau evenimente istorice majore, precum epidemiile de ciumă, versiunea originală a celor mai multe texte cavalerești a dispărut, cel mai probabil, pentru totdeauna.

Deși studiul poate părea sumbru, el oferă un instrument care ne ajută să înțelegem mai bine nu doar istoria, ci și ceea ce nu cunoaștem din ea, subliniază Randon-Furling.

„Una dintre întrebările care ne-au motivat a fost: cât de mult din trecut avem, de fapt, în mâinile noastre? Pentru că este o diferență uriașă dacă manuscrisele pe care le avem reprezintă 90%, 50% sau 25% din ceea ce a existat odinioară, față de situația în care ele reprezintă mai puțin de 5% din total. Fiecare dintre aceste scenarii oferă o imagine complet diferită asupra trecutului”, explică el.

În continuare, cercetătorii intenționează să studieze genealogia unor texte și mai vechi, precum piesele de teatru din Grecia Antică.

Foto sus: O miniatură medievală reprezentând doi cavaleri luptând pe jos cu săbii, în timp ce caii lor se luptă unul cu celălalt. Manuscris aflat în colecția British Library (© europeana.eu)

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