O serie variată de piese de podoabă și de port, provenite dintr-un cimitir al dacilor liberi, au fost descoperite pe traseul viitoarei autostrăzi A8, în apropiere de Târgu Neamț, anunță arheologul Vasile Diaconu.

„Acuză unii că arheologii nu descoperă lucruri valoroase. Exemplele care infirmă o astfel de opinie sunt nenumărate. Valoarea vine, în primul rând, din bogăția informației științifice pe care o înmagazinează un obiect, nu (doar) prin materialul din care este realizat.

Dintre descoperirile arheologice recente, spectaculoase, realizate prin cercetarea preventivă a unor situri din perioada dacică, de pe traseul viitoarei autostrăzi A8, în apropiere de Târgu Neamț, merită amintite o serie variată de piese de podoabă și de port, provenite dintr-un cimitir al dacilor liberi.

Fibule de bronz, o brățară de bronz, mărgele diverse, sunt doar câteva dintre obiectele deosebite, care ne oferă informații prețioase despre cotidianul și comportamentul funerar al comunităților din sec. II-III p. Chr.

Cercetarea arheologică a fost realizată de o echipă de tineri specialiști de la Vanderlay Arheo SRL.

Restaurarea pieselor metalice a fost realizată de colega dr. Otilia Mircea.

Piesele urmează să facă obiectul unui studiu complex, realizat de cei implicați în cercetare și de specialiști din muzeele nemțene”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Foto sus: Piese de podoabă, descoperite de arheologi într-un cimitir al dacilor liberi, în apropiere de Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist )

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