Patrimoniul prinde viață în format digital: primele rezultate ale unui proiect-pilot de la Târgu-Neamț

Istoria nu mai stă doar în vitrine, protejată de sticlă și distanță. Într-o lume în care tehnologia schimbă felul în care învățăm și descoperim trecutul, patrimoniul cultural începe să fie explorat dintr-o perspectivă cu totul nouă: cea digitală. La Târgu-Neamț, un proiect-pilot aflat la început de drum demonstrează că trecutul poate fi nu doar păstrat, ci și adus mai aproape de publicul larg.

Inițiativa este realizată de echipa Vatrion, în colaborare cu Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț, instituție aflată în structura Complexul Muzeal Național Neamț. Proiectul face parte din acțiunile sociale ale Vatrion, dedicate conservării digitale și promovării patrimoniului cultural românesc, într-un moment în care accesul la cultură depinde tot mai mult de mediul online.

Primele rezultate sunt deja vizibile. Trei piese de patrimoniu au fost scanate și transformate în modele 3D de înaltă fidelitate: o amforă, o amforetă și un brăzdar de plug realizat din corn de cerb. Obiecte aparent tăcute, expuse până acum în spațiul muzeal, pot fi privite astăzi din orice unghi, analizate în detaliu și „atinse” virtual de oricine are acces la internet.

Brăzdarul din corn de cerb, martor al practicilor agricole tradiționale, vorbește despre ingeniozitatea comunităților vechi și despre relația lor directă cu natura. Amfora și amforeta, recipiente cu rol economic și domestic, trimit către schimburi comerciale, viața cotidiană și influențe culturale mai largi. Privite în format tridimensional, aceste piese capătă o nouă dimensiune narativă: nu mai sunt simple artefacte, ci povești vizuale.

Proiectul nu se oprește aici. În perioada următoare, colecția digitală va fi extinsă cu noi modele 3D, obiectivul fiind digitizarea a aproximativ 30 de piese aflate în expoziția muzeului din Târgu-Neamț. Fiecare obiect va putea fi rotit, mărit, analizat din perspective imposibil de obținut într-o sală de muzeu clasică.

Modelele sunt găzduite pe platforma Sketchfab, unde colecția este accesibilă publicului larg. Această deschidere nu este doar un exercițiu tehnologic, ci și unul educațional: elevi, studenți, cercetători sau simpli pasionați de istorie pot interacționa direct cu patrimoniul, indiferent de distanță.

Într-o epocă în care muzeele caută noi forme de dialog cu publicul, digitizarea 3D devine un instrument esențial. Ea nu înlocuiește experiența directă a vizitei, dar o completează, o pregătește și o prelungește. Mai mult, creează o formă de arhivă durabilă, capabilă să protejeze informația chiar și atunci când obiectele originale sunt fragile sau greu accesibile.

Proiectul de la Târgu-Neamț arată cum istoria locală poate deveni patrimoniu global, fără a-și pierde identitatea. Prin tehnologie, obiecte vechi de secole sau milenii își găsesc un nou drum spre public, iar trecutul dovedește, încă o dată, că poate fi spus și altfel: interactiv, deschis și viu.