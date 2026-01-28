Palatul Oscar Maugsch din București, monument istoric scos la vânzare

Una dintre clădirile-simbol ale Bucureștiului istoric, Palatul Oscar Maugsch, situat în Piața Universității, a intrat oficial pe piața imobiliară. Monument de clasă A și reper al arhitecturii de la începutul secolului XX, imobilul atrage deja interesul mai multor investitori, inclusiv al unui om de afaceri roman, relateaza turismistoric.ro

Clădirea a fost achiziționată în 2019 de familia Dayan din Israel, pentru aproape 28 de milioane de euro, sumă care a depășit cu aproximativ 40% evaluarea inițială. Planurile anunțate la acel moment vizau transformarea palatului într-un hotel de cinci stele, sub brandul Sofitel, printr-un amplu proiect de restaurare și reconversie funcțională.

Un proiect de restaurare cu ambiții mari

În 2025, autoritățile locale au autorizat proiectul de restaurare, care prevedea consolidarea clădirii, recompartimentarea spațiilor și adaptarea lor la funcțiuni turistice moderne. Conform documentației, viitorul hotel ar fi urmat să dispună de 157 de camere, două restaurante, o sală de evenimente și un centru spa, investiția totală fiind estimată la aproximativ 20 de milioane de euro.

Conceptul arhitectural a fost realizat de biroul Ran & Morris din Tel Aviv, în colaborare cu arhitecții români de la Cumulus. Proiectul propunea unificarea celor două corpuri istorice ale clădirii — unul ridicat la finalul secolului al XIX-lea, celălalt adăugat la începutul secolului XX — pentru a reda palatului coerența unui ansamblu unitar.

Cu toate acestea, proprietarii au decis să renunțe la proiect, iar în prezent poartă discuții cu potențiali cumpărători, majoritatea din România. Reprezentanții companiei Vivion, vehiculul imobiliar al familiei Dayan, nu au comentat oficial informațiile privind vânzarea.

Un palat cu o istorie de peste un secol

Ridicat în 1906, pe terenul fostei grădini a Palatului Suțu, Palatul Oscar Maugsch este strâns legat de istoria economică a României moderne. Clădirea a găzduit sediul Societății de Asigurări „Generala”, considerată precursorul actualului grup Generali. În perioada comunistă, imobilul era cunoscut de bucureșteni sub denumirea populară „clădirea de la coada calului”, datorită statuii ecvestre din apropiere.

Proiectul avizat de fostul primar

Astăzi, palatul rămâne unul dintre cele mai recognoscibile repere ale centrului vechi al Capitalei, martor al transformărilor urbane și sociale ale Bucureștiului din ultimul secol.

Cine sunt investitorii

Familia Dayan controlează grupul Vivion, cu un portofoliu imobiliar evaluat la aproximativ 4,1 miliarde de euro, concentrat în special în Germania și Marea Britanie. Hotelurile reprezintă cea mai mare parte a activelor grupului, urmate de clădirile de birouri. În România, familia mai deține două clădiri de birouri din clasa B, tot în București.

Afacerile sunt coordonate de Amir Dayan, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri israelieni, cu o avere estimată la peste 1,6 miliarde de dolari.

Între patrimoniu și viitor turistic

Vânzarea Palatului Oscar Maugsch readuce în atenție o temă sensibilă pentru oraș: soarta clădirilor istorice și echilibrul fragil dintre conservare și dezvoltare turistică. Indiferent de viitorul investitor, palatul rămâne un reper al identității urbane bucureștene, a cărui valoare depășește cu mult cifrele dintr-un contract de vânzare.