Amplasarea artefactelor și a rămășițelor artefactului din fier meteoritic (© Archaeological Research in Asia (2026)

Originea extraterestră a celor mai vechi obiecte din fier descoperite în China

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 28 martie 2026

Cercetătorii chinezi au analizat cel mai vechi artefact din fier, datând din Epoca Bronzului, descoperit în sud-vestul Chinei. Recuperat din celebrul sit Sanxingdui, acesta oferă perspective esențiale asupra practicilor metalurgice din regiune și umple un gol important în evidența metalurgică a zonei.

Sanxingdui este situat în Guanghan, provincia Sichuan din China și a fost inclus în 2021 printre „Cele zece descoperiri arheologice ale Chinei”. Situl datează între anii 2800 și 600 î.Hr., încadrându-se în mod clar în perioada dinastiei Shang (1600–1046 î.Hr.). Orașul a fost cel mai mare sit urban din sudul Chinei din perioada Shang și prezintă o planificare urbană avansată, incluzând zone de producție meșteșugărească, palate și gropi sacrificiale, informează phys.org.

Printre cele mai extraordinare obiecte descoperite în aceste gropi se numără măști din bronz, arbori și figurine.

Artefactul K7QW-TIE-1 a fost descoperit alături de alte obiecte în Groapa nr. 7. Reprezentat de un instrument sau o armă de tip topor, cu o lungime de 20,05 cm și o lățime între 5,27 și 7,90 cm, artefactul fragil este alcătuit din trei fragmente distincte. Analiza metalografică și microscopia electronică de scanare cu spectroscopie de dispersie a energiei (SEM-EDS) au arătat că artefactul nu a fost prelucrat semnificativ la rece și a fost realizat din fier într-o perioadă anterioară răspândirii pe scară largă a tehnologiei de topire a fierului în China, arată studiul publicat în revista Archaeological Research in Asia, de o echipă de cercetători condusă de dr. Haichao Li.

În plus, omogenitatea sa chimică ridicată (nichel-fier) ar fi fost extrem de dificil de obținut folosind tehnologiile de topire cunoscute din perioada târzie a dinastiei Shang, ceea ce sugerează o origine meteoritică, deși tipul exact de meteorit din care a fost realizat rămâne necunoscut.

„Deși rezultatele SEM-EDS oferă indicii preliminare, acestea nu sunt suficiente pentru a clasifica definitiv tipul specific de meteorit… clasificarea exactă rămâne, prin urmare, nerezolvată. În etapa următoare a cercetării, intenționăm să folosim tehnici analitice mai avansate pentru a restrânge originea acestuia și pentru a evalua posibile corelații cu căderi de meteoriți cunoscute în regiune”, a explicat dr. Zishu Yang, coautor al studiului.

Multe culturi au utilizat fier meteoritic; până în prezent, doar 13 artefacte de acest tip sunt cunoscute în China, majoritatea concentrate în regiunile nordice, inclusiv Henan, Hebei și Beijing, deși unele exemple sudice au fost descoperite și în Hubei și Sichuan.

Cel mai vechi dintre aceste artefacte este un cuțit din cimitirul Narensu din Xinjiang, datat aproximativ în jurul anului 3000 î.Hr. Interesant este faptul că artefactele din Xinjiang și K7QW-TIE-1 sunt singurele obiecte monometalice, în timp ce toate celelalte exemple provin din Câmpiile Centrale și constau din fier meteoritic utilizat ca inserții în arme și unelte bimetalice din bronz și fier, adesea asociate cu morminte ale elitelor.

Contextul și compoziția artefactelor meteoritice din Xinjiang și Sanxingdui sugerează că în sud-vestul Chinei a existat un tip diferit de practică metalurgică față de Câmpiile Centrale.

Interesant este că toate artefactele meteoritice cunoscute sunt unelte sau arme, adică obiecte utilitare; totuși, este posibil ca artefactul de la Sanxingdui să fi avut mai degrabă o semnificație sacră decât una practică.

