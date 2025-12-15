Opt obiective din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, reparate și reabilitate

Pentru prima oară, în ultimii 15 ani, în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca sunt deschise opt șantiere pentru realizarea unor lucrări de reparații și reabilitări, în cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabilă, informează un comunicat al Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Conform sursei citate, Muzeul Etnografic al Transilvaniei este beneficiarul unei finanțări nerambursabile în valoare de peste 2 milioane de lei (2.051.459 de lei), pentru un proiect de restaurare a 12 obiective muzeale, care a început anul acesta și se derulează până la finalul lui 2027, în cadrul programului de finanţare: „Timbrul Monumentelor Istorice”, al Institutului Național al Patrimoniului.

Cinci echipe de meșteri acreditați pentru montarea de șindrilă (draniță) și stuf pe obiective de patrimoniu lucrează în aceste ultime zile din 2025, pentru reabilitarea acoperișurilor a opt obiective din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca.

„Această mobilizare impresionantă demonstrează că meșteșugurile încă au forță și vitalitate în România. Este crucial ca aceste finanțări să fie derulate constant, pentru că moștenirea noastră culturală nu este doar un simbol al identității noastre, ci și o resursă valoroasă de dezvoltare pentru viitor”, a declarat, în comunicatul citat, Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

→ Imaginea 1/5: Lucrări de reparații și reabilitări în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca (© Muzeul Etnografic al Transilvaniei)

Obiectivele reabilitate în decembrie 2025:

Șindrilă:

-Joagărul Botiza (Jud. Maramureș) - Această instalație tehnică reprezintă o etapă importantă în evoluția tehnologiilor de prelucrare a lemnului în mediul rural.

-Piua Gladna (Jud. Timiș) - Datând din secolul al XIX-lea, piua este o piesă remarcabilă care exemplifică ingeniozitatea tehnică a țăranilor în prelucrarea lânii.

-Rotăria Ieud (Jud. Maramureș) -Atelierul de rotărie de la Ieud reflectă măiestria artizanală din Maramureșul Istoric.

-Fierăria Rimetea (Jud. Alba) - Fierăria din Rimetea este un exemplu de tehnologie semi-industrială rurală din secolul al XIX-lea.

-Șura și Piua de ulei din Herepia (Jud. Hunedoara) - Restaurarea șurii și a instalațiilor tehnice adăpostite în ea este esențială pentru conservarea tehnologiilor tradiționale de obținere a uleiului.

-Gospodărie Telciu (Jud. Bistrița-Năsăud) Anexe - Șura complexă din Telciu, reprezentativă pentru arhitectura rurală din zona Năsăudului, necesită restaurare pentru a preveni degradarea.

-Gospodărie Mărișel (Jud. Cluj) - Anexele incluzând șoprul și batoza manuală, oferă o perspectivă asupra specificului ocupațional și arhitectural al Munților Apuseni.

Stuf: -Gospodăria din Geaca, județul Cluj, este reprezentativă pentru o subzonă etnografică renumită prin utilizarea stufului din resursele locale pentru realizarea învelitorilor caselor și anexelor gospodărești.

Achiziția acestor lucrări de restaurare, în valoare totală de 608.692 de lei cu TVA inclusă, a fost făcută în cadrul proiectului Reabilitarea monumentelor etnografice din Parcul Etnografic Național Romulus Vuia, secția în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, depus în cadrul subprogramului "Muzee în aer liber - monumente de arhitectură vernaculara"/Restaurare.

Proiectul de reabilitare a monumentelor etnografice din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” este o inițiativă culturală și de patrimoniu care își propune să protejeze și să conserve patrimoniul cultural al României. Scopul proiectului este conservarea monumentelor de arhitectură populară, care oferă o perspectivă asupra tradițiilor și obiceiurilor din trecut şi contribuie la educarea publicului în privința valorilor culturale și istorice.