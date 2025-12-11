Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

O zi dedicată patrimoniului gastronomic și culturii plantelor medicinale, organizată în Odorheiu Secuiesc

📁 Istorie culinară
Autor: Redacția
🗓️ 11 decembrie 2025

Harghita găzduiește miercuri, 17 decembrie 2025, la Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, începând cu ora 10:30, o zi de informare dedicată patrimoniului cultural din regiune, cu accent pe pomicultura tradițională și cultura plantelor medicinale. Evenimentul este organizat de Asociația Kanthaka și Visit Harghita, este susținut de Cronicari Digitali și beneficiază de sprijinul Fondului Cultural Național al Ungariei și al partenerilor locali.

Programul reunește reprezentanți ai administrației locale, specialiști în gastronomie, producători, cercetători și inițiatori ai unor proiecte comunitare de succes. Participanții vor explora rolul valorilor locale în dezvoltarea durabilă, vor discuta modele de bune practici din regiune și din străinătate și vor analiza potențialul zonei în contextul desemnării Harghitei drept Regiune Gastronomică Europeană 2027.

image

Agenda include prezentări despre identitatea gastronomică a Harghitei, evoluția mișcărilor Fructul Secuiesc și Plante Medicinale, oportunități legale pentru micii producători, gastronomie legată de peisaj și exemple de afaceri locale care pun în valoare tradițiile. Concluziile organizatorilor vor încheia ziua, alături de un scurt moment artistic.

Evenimentul este gratuit, pe bază de înregistrare prealabilă prin scanarea codului QR inclus în programul evenimentului, și își propune să consolideze colaborarea regională și să sprijine producătorii care definesc identitatea gastronomică a Harghitei.

image
Soldatul Augustin Pașca din Făurești, comuna Copalnic-Mănăștur (foto: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș)
📁 Al Doilea Război Mondial
Ultimul mesaj transmis familiei de un soldat român dispărut la Stalingrad
Victime ale epidemiei de ciumă îngropate în Franța secolului al XIV-lea. Miniatură de Pierart dou Tielt (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum un vulcan invizibil a schimbat lumea: studiul care rescrie originile ciumei bubonice - Moartea Neagră
Parcul arheologic Pompeii (foto: Pixabay)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un șantier descoperit în Pompeii, conservat de erupția Vezuviului, dezvăluie secretele betonului roman
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii
Orașul antic Shimao din China. © The Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP), Chinese Academy of Sciences (CAS)
📁 Istoria Chinei
Capete de bărbați, descoperite într-o „groapă cu cranii” aflată lângă un oraș vechi de 4.000 de ani