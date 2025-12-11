O zi dedicată patrimoniului gastronomic și culturii plantelor medicinale, organizată în Odorheiu Secuiesc

Harghita găzduiește miercuri, 17 decembrie 2025, la Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, începând cu ora 10:30, o zi de informare dedicată patrimoniului cultural din regiune, cu accent pe pomicultura tradițională și cultura plantelor medicinale. Evenimentul este organizat de Asociația Kanthaka și Visit Harghita, este susținut de Cronicari Digitali și beneficiază de sprijinul Fondului Cultural Național al Ungariei și al partenerilor locali.

Programul reunește reprezentanți ai administrației locale, specialiști în gastronomie, producători, cercetători și inițiatori ai unor proiecte comunitare de succes. Participanții vor explora rolul valorilor locale în dezvoltarea durabilă, vor discuta modele de bune practici din regiune și din străinătate și vor analiza potențialul zonei în contextul desemnării Harghitei drept Regiune Gastronomică Europeană 2027.

Agenda include prezentări despre identitatea gastronomică a Harghitei, evoluția mișcărilor Fructul Secuiesc și Plante Medicinale, oportunități legale pentru micii producători, gastronomie legată de peisaj și exemple de afaceri locale care pun în valoare tradițiile. Concluziile organizatorilor vor încheia ziua, alături de un scurt moment artistic.

Evenimentul este gratuit, pe bază de înregistrare prealabilă prin scanarea codului QR inclus în programul evenimentului, și își propune să consolideze colaborarea regională și să sprijine producătorii care definesc identitatea gastronomică a Harghitei.