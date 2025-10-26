O parte din colecția de bijuterii a Muzeului Luvru, transferată la Banque de France

La cinci zile după jaful de la Muzeul Luvru din Paris, o parte din valoroasa colecție de bijuterii a instituției a fost transferată la Banque de France din motive de securitate.

Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliției în seifurile din apropiere ale Băncii centrale franceze, potrivit postului de radio RTL, care a citat surse coroborate. Postul de televiziune BFMTV a relatat de asemenea că informația a fost confirmată, informează Agerpres.

Muzeul Luvru a fost evacuat și închis duminica trecută după ce patru hoți mascați au pătruns prin efracție în Galeria Apollo, care adăpostește bijuteriile coroanei franceze.

Hoții au spart două vitrine și au fugit cu opt bijuterii care au aparținut odinioară unor regine și împărătese franceze și a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro.

Spargerea a declanșat de asemenea și o dezbatere în legătură cu măsurile de securitate ale muzeului.

Nu se știe încă ce exponate au fost afectate de acest transfer. Se pare că ar fi fost mutate bijuteriile coroanei expuse în Galeria Apollo, precum și alte bijuterii. Autoritățile nu au dat încă de urma hoților sau a bijuteriilor furate.

Potrivit RTL, bijuteriile au fost depozitate într-un seif securizat situat la 26 de metri în subteran. Circa 90% din rezervele de aur ale Franței sunt de asemenea depozitate aici.

Bijuteriile nu erau asigurate

Statul francez nu va beneficia de nicio compensație financiară pentru pierderea unor bijuterii istorice furate recent din Muzeul Luvru, întrucât acestea nu erau asigurate. Informația a fost confirmată de Ministerul Culturii, potrivit Financial Times.

Furtul a avut loc în noaptea de 19 octombrie, când persoane neidentificate au pătruns în muzeu folosind un lift de marfă pentru a ajunge la etajul al doilea. Hoții au tăiat vitrinele de protecție și au sustras opt obiecte de mare valoare, inclusiv o broșă cu diamante care a aparținut împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, precum și mai multe coliere și diademe. În timpul retragerii, hoții au scăpat coroana împărătesei, care a fost ulterior recuperată intactă.

Autoritățile franceze au explicat că obiectele sustrase fac parte din patrimoniul cultural național și, în aceste condiții, nu sunt acoperite de asigurări comerciale. „Statul francez acționează în calitate de propriul asigurator pentru colecțiile naționale atunci când acestea sunt păstrate în sediile muzeelor de stat”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Culturii.

Oficialii au argumentat că polițele de asigurare privată sunt rareori justificate în astfel de cazuri, din cauza valorii ridicate a obiectelor și a probabilității scăzute a unor daune. Excepțiile sunt făcute doar în cazul expozițiilor temporare sau al împrumuturilor internaționale, când sunt încheiate asigurări specifice.