Muzeul Luvru (foto: Pixabay)

O galerie a Muzeului Luvru, închisă pentru public „ca măsură de precauție”

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 18 noiembrie 2025

Una dintre galeriile Muzeului Luvru din Paris va fi închisă pentru public „ca măsură de precauție” după ce un audit a scos la iveală o „fragilitate deosebită” a anumitor grinzi din una din aripile clădirii, a anunțat luni muzeul într-un comunicat, potrivit AFP.

Adăpostind nouă săli dedicate ceramicii antice grecești, galeria Campana va fi închisă pe timpul „investigațiilor” desfășurate din cauza „fragilității deosebite a anumitor grinzi care susțin planșeul de la cel de-al doilea etaj al aripii de sud” din cadrilaterul Sully, care înconjoară curtea pătrată a Luvrului, informează Agerpres.

Este vorba „despre evoluții recente și imprevizibile”, a dat asigurări cel mai vizitat muzeu din lume. Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al muzeului nu a putut preciza când va intra în vigoare această decizie și nici pentru cât timp.

Galeria Campana este situată în aceeași aripă din partea de sud a Luvrului unde o bandă de hoți a reușit să pătrundă în data de 19 octombrie, jefuind bijuteriile Coroanei a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro. Bijuteriile nu au fost găsite până acum.

