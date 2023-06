O femeie a găsit o figurină egipteană, veche de 3.000 de ani, în timp ce se plimba pe plajă

O femeie de 74 de ani a găsit, în timp ce se plimba pe o plajă din Israel, o figurină de pe vremea faraonilor, veche de peste 3.000 de ani, transmite Newseek.

Lydia Marner, în vârstă de 74 de ani, a găsit figurina egipteană antică pe plaja Palmachim din sudul Israelului, observând-o printre valuri.

„A fost o zi cu furtuni, valurile erau mari. Mergeam pe plajă când am observat deodată o piatră”, a declarat Marner pentru Times of Israel. Autoritatea Israeliană pentru Antichități a dezvăluit că figurina are o vechime de peste 3.000 de ani, fiind un model al zeiței egiptene Hathor.

Hathor a fost o străveche zeiță egipteană a soarelui, considerată a fi una dintre cele mai puternice. „Hathor era adesea reprezentată ca o zeiță a vacilor sau ca o femeie cu coarne de vacă și un disc solar pe cap, reprezentând fertilitatea și abundența. Ea era asociată cu dragostea, frumusețea, muzica, dansul, bucuria, maternitatea și puterea feminină. Se credea că protejează femeile în timpul nașterii și că îi ajută pe cei decedați în viața de apoi, acționând ca un ghid”, a declarat Liam Davis, istoric.

Amir Golani, cercetător, a declarat că figurina era în mod clar Hathor, în ciuda vârstei și a uzurii sale, datorită coafurii caracteristice. Figurine ca acestea erau adesea așezate în jurul casei de către poporul egiptean pentru a aduce noroc și prosperitate. Femeii nu i s-a permis să își păstreze incredibila descoperire, deoarece legea israeliană prevede că toate comorile antice se află sub jurisdicția IAA.

„Mulți oameni au în casele lor antichități care au intrat în posesia lor în diverse circumstanțe. Unele au fost găsite pe teren, altele au fost moștenite și multe altele. Mulți oameni nu știu că, potrivit legii, trebuie să raporteze antichitățile, care sunt un tezaur istoric public”, a declarat directorul IAA, Eli Eskosido, pentru Times.

În ciuda faptului că și-a pierdut uimitoarea descoperire, Marner s-a bucurat că a avut ocazia să vadă figurina de aproape. „Sunt foarte fericită că am avut privilegiul de a găsi această minune foarte specială”, a spus ea.