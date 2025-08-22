Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
O biserică veche de peste 100 de ani, transportată 5 kilometri pe roți (© Youtube / Al Jazeera English)

O biserică veche de peste 100 de ani, transportată 5 kilometri pe roți / VIDEO

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 22 august 2025

Biserica istorică din Kiruna, considerată una dintre cele mai frumoase clădiri din Suedia, a ajuns miercuri în noua sa locație, după ce a fost transportată două zile pe roți, la o distanță de 5 kilometri.

Mutarea a fost realizată în cadrul relocării orașului minier Kiruna, determinată de exploatarea zăcămintelor din zonă, informează Agerpres.

Dezvoltarea minei, cea mai mare din Europa, operată de compania suedeză LKAB, crește riscul de prăbușire în anumite zone, ceea ce a condus la mutarea localității arctice. Procesul de relocare a orașului a început în urmă cu aproape două decenii și se preconizează că va continua în anii următori.

Grupul s-a oferit fie să îi despăgubească financiar pe toți cei afectați de relocare, fie să le reconstruiască locuințele și alte structuri.

Kiruna Kyrka, o impunătoare biserică luterană suedeză de 672 de tone, datând din 1912, a fost mutată cu totul. Relocarea la o distanță de cinci kilometri, o performanță din punct de vedere tehnic, a fost realizată cu ajutorul unor remorci telecomandate, care s-au deplasat cu 500 de metri pe oră.

Cu o lățime de 40 de metri și o greutate de 672 de tone, impunătoarea biserică din lemn roșu, proiectată de arhitectul suedez Gustaf Wickman, îmbină diverse influențe arhitecturale. Băncile din biserică sunt decorate cu motive inspirate din cultura sami, populația indigenă din regiune.

Interiorul întunecat prezintă elemente ale stilului romantic național, precum și un altar Art Nouveau pictat de prințul Eugen al Suediei (1865-1947), înfățișând un peisaj în culori pastelate, inspirat de călătoriile sale în Toscana și în sud-vestul Suediei.

Ferestrele bisericii, din sticlă suflată manual, au fost îndepărtate înainte de mutare. Clopotnița, care se afla separat, lângă biserică, urmează să fie mutată săptămâna viitoare.

Foto sus: © captură video Youtube / Al Jazeera English

