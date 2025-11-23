Muzeul Municipiului București - 94 de ani de istorie dedicată Capitalei

Acum 94 de ani, în 22 noiembrie 1931, a fost inaugurat Muzeul Comunal București (din anul 1999, poartă denumirea de Muzeul Municipiului București).

Muzeul Comunal București a fost înființat la sfârșitul lunii iunie 1921, printr-o Hotărâre a Consiliului Comunal București, la propunerea primarului Gh. Gheorghian, însă lipsa patrimoniului cultural a împiedicat punerea în aplicare a acestei hotărâri, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Ulterior, Primăria a început să organizeze identificarea colecțiilor și căutarea unui sediu, activitate intensificată după anul 1926. Donația lui D. Rosetti din iulie 1929 a devenit nucleul Secției de Preistorie. În același an, muzeului i-a fost atribuit un spațiu în imobilul din calea Moșilor nr. 115, unde a fost organizată o expoziție cu materiale arheologice.

În februarie 1930, Consiliul Comunal a aprobat funcționarea muzeului în Casa Moruzi, clădire cunoscută și sub numele „Casa cu lanțuri”, monument istoric ridicat la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Inaugurarea oficială a avut loc la 22 noiembrie 1931, în prezența premierului Nicolae Iorga, a primarului general Dem I. Dobrescu și a primului director, dr. George Severeanu.

În Casa Moruzi au fost organizate expoziții de arheologie, istorie, numismatică și medalistică. Fondul numismatic conținea aproximativ 4000 de monede, în mare parte din colecția personală a lui G. Severeanu.

Patrimoniul muzeal a crescut în urma cercetărilor arheologice, donațiilor și achizițiilor. Cutremurul din 1940 a avariat clădirea, iar colecțiile au fost mutate pe strada Știrbei Vodă.

În 1942, Primăria a achiziționat Casa Filipescu-Cesianu, unde a fost depozitat întregul patrimoniu, dar războiul a dus la rechiziționarea clădirii pentru organizarea unui spital.

În 1944, piesele considerate cele mai valoroase au fost evacuate în comuna Rasnic, jud. Dolj, unde au rămas până în octombrie 1948.

Între 1948 și 1950, muzeul a fost mutat temporar în spațiile Muzeului Național de Artă și Arheologie, apoi a revenit în Casa Filipescu-Cesianu pentru reorganizarea colecțiilor.

La 5 mai 1956, muzeul a devenit Muzeul de Istorie a Orașului București, iar câteva luni mai târziu au fost deschise noi expoziții numismatice și colecția „Maria și dr. George Severeanu”.

La 10 decembrie 1956, muzeului i-a fost atribuit Palatul Suțu, una dintre cele mai vechi reședințe aristocratice din București, unde s-a deschis pentru public la 23 ianuarie 1959.

În 1984, unificarea secțiilor de istorie și artă a dus la formarea Muzeului de Istorie și Artă al Municipiului București.

La 21 octombrie 1999, muzeul și-a recăpătat numele inițial: Muzeul Municipiului București.

