Muzeu din Olanda, prădat integral la un an de la jaful tezaurului dacic

La un an după jaful care a șocat lumea muzeelor europene, când piese emblematice ale tezaurului dacic au fost furate din Muzeul Drents din Assen, istoria pare să se repete în Olanda. De această dată, scena este orașul Doesburg, unde un muzeu adăpostit în vechea Biserică Martini a rămas, peste noapte, fara intreaga sa coletie de argint, potrivit turismistoric.ro

În dimineața zilei de 21 ianuarie, doi bărbați au pătruns prin forță în biserica medievală care găzduiește muzeul. O ușă a fost spartă, iar vitrinele distruse sistematic, într-o acțiune rapidă și decisă. Când praful s-a așezat, peste 300 de obiecte din argint, cu o valoare estimată la zeci de mii de euro, dispăruseră fără urmă.

Doar câteva piese ceramice, parte a unei expoziții temporare, au fost lăsate în urmă — un detaliu care sugerează că ținta hoților a fost clară. „Muzeul este asigurat”, a declarat președintele instituției, Ernst Boesveld, dar recunoașterea acestei realități nu poate acoperi pierderea simbolică.

Mai mult decât metal prețios

Pentru fondatorul muzeului, Martin de Kleijn, jaful nu este doar o infracțiune economică. „Nu este vorba doar despre argint”, a spus el. „Este vorba despre povești, despre istorie și despre măiestria unor generații întregi.”

Colecția, adunată cu răbdare de-a lungul a zeci de ani, reunea piese provenite din peste 20 de țări: recipiente pentru muștar, linguri, obiecte legate de industriile tradiționale ale untului, oțetului și tutunului — mărturii ale vieții cotidiene europene, transformate în artefacte ale memoriei. Dispariția lor înseamnă nu doar pierderea unor obiecte, ci ștergerea unor fragmente de istorie materială.

Creșterea recentă a prețului argintului ridică semne de întrebare suplimentare asupra motivației jafului, sugerând o posibilă topire a pieselor și pierderea definitivă a valorii lor culturale.

Umbra jafului de la Assen

Evenimentul readuce inevitabil în atenție jaful din 25 ianuarie 2025, cel mai grav din istoria Muzeului Drents din Assen. Atunci, hoții au furat Coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice spiralate, piese de o valoare istorică inestimabilă, împrumutate de România pentru expoziția internațională „Dacia – Regatul Aurului și Argintului”.

Imaginile publicate ulterior de poliția olandeză au arătat o acțiune aproape militară: acces forțat în clădire, detonarea unui dispozitiv exploziv și dispariția, în mai puțin de trei minute, a celor mai valoroase artefacte expuse. Jaful a avut loc chiar în ultima zi de vizitare, cu doar câteva ore înainte de închiderea expoziției.

Patrimoniul între vitrină și vulnerabilitate

Cele două jafuri, separate de un an, dar unite prin gravitatea lor, ridică întrebări incomode despre securitatea patrimoniului cultural în spațiile muzeale europene. Într-o epocă în care obiectele istorice circulă frecvent între țări, sub forma expozițiilor temporare, vulnerabilitatea lor devine tot mai evidentă.

Istoria nu se pierde doar prin uitare, ci și prin furt. Iar atunci când vitrinele sunt sparte, nu dispare doar metalul prețios, ci și legătura fragilă dintre trecut și prezent — o legătură care, odată ruptă, este aproape imposibil de refăcut.