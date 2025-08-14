Monedele antice „soare răsare” dezvăluie vaste rețele comerciale din primul mileniu în Asia de Sud-Est

Arheologii au obținut noi perspective asupra comerțului și conexiunilor culturale timpurii din Asia de Sud-Est printr-o analiză extinsă a monedelor de argint datând încă din secolul al IV-lea e.n. Pur­tând motive distinctive de tip „Soare Răsare” și Srivatsa, aceste monede au circulat pe scară largă în regiune — de la Vietnam până în Bangladesh — demonstrând un nivel de integrare economică rar abordat în studiile istorice anterioare despre această zonă.

Monedele, emise inițial de formațiunile politice Pyu-Mon din nord-centrul Myanmarului, au fost produse cu ajutorul matrițelor — tipare care imprimă modele pe ambele fețe ale unui disc metalic gol. Deși există mici variații în diametru, greutate și imagistică, uniformitatea lor generală sugerează o standardizare strictă. Această coerență, afirmă cercetătorii, indică existența unor sisteme economice și culturale comune, care depășeau granițele politice locale.

Cronici chineze încă din perioada târzie a dinastiei Han (secolul al II-lea e.n.) consemnau rolul Asiei de Sud-Est în rutele comerciale maritime și terestre care legau Orientul Apropiat de China, prin Golful Persic, Oceanul Indian și Marea Chinei de Sud. Săpăturile arheologice au confirmat aceste relatări, descoperindu-se artefacte de import, precum sticlărie romană, ceramică persană și sud-asiatică, bijuterii indiene și ceramică chineză, atât în porturi comerciale de coastă, cât și în așezări din interior. Dintre aceste descoperiri, monedele Soare Răsare/Srivatsa se remarcă prin răspândirea lor geografică excepțională, fiind găsite în bazinul râului Irrawaddy din Myanmar, în centrele culturii Dvaravati din Thailanda, în așezări funaneze din Delta Mekongului și chiar în localități fluviale de pe Peninsula Malay.

Dr. Andrew Harris de la Universitatea Națională din Singapore și colegii săi au realizat un studiu al matrițelor pe 245 de monede aflate în muzee din Myanmar, Cambodgia, Vietnam și Thailanda. Ei au descoperit mai multe corespondențe între avers și revers la monede aflate la mii de kilometri distanță. Într-un caz remarcabil, aversul unor monede din Bangladesh și Vietnam pare să fi fost produs cu aceeași matriță — ceea ce sugerează că au fost cel mai probabil bătute de aceeași autoritate sau chiar de același meșter, în ciuda distanței uriașe dintre cele două locuri.

Dincolo de importanța lor istorică, cercetătorii subliniază rolul studiilor de matrițe ca armă împotriva traficului ilegal de antichități. Multe monede antice din Myanmar au fost jefuite în timpul conflictelor actuale, vândute în colecții private sau topite. Prin urmărirea provenienței, studiile de matrițe pot identifica falsurile și proteja patrimoniul cultural al regiunii.

Această cercetare reprezintă un pas important pentru istoria numismatică a Asiei de Sud-Est, plasând moneda sa pe același nivel cu sistemele monetare bine documentate din Roma, India și Asia Centrală și deschizând calea pentru studii viitoare despre alte denominații regionale și rolul lor în comerțul antic.