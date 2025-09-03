Monedă rară indiană „Jital” descoperită într-un mormânt feminin „princiar” lângă Suzdal

Arheologii care lucrează în necropola medievală de la Gnezdilovo, în apropiere de Suzdal — oraș istoric din actuala regiune Vladimir, Rusia — au făcut una dintre cele mai remarcabile descoperiri din nord-estul Rusiei medievale.

Cercetătorii au găsit un mormânt feminin bogat în obiecte de prestigiu, numit de ei „mormânt princiar”, care conținea bijuterii de argint, mărgele importate și o monedă rară indiană, de tip jital, datând din secolul al IX-lea.

Această descoperire subliniază rolul proeminent al femeilor din elita timpurie a Rusiei Kievene și relevă legături comerciale și culturale ce ajungeau până în Asia de Sud.

Ce este un jital?

Jitalul era o mică monedă de argint bătută în regiunea Kabul la sfârșitul secolului al VIII-lea și în secolul al IX-lea. În mod obișnuit, monedele prezentau imaginea unui taur zebu și a unui călăreț — simboluri ale puterii și prosperității. Aceste monede circulau în actualele Afganistan, Pakistan și nordul Indiei, dar, spre deosebire de dirhami, ajungeau foarte rar în Europa.

De aceea, descoperirea unui jital la Suzdal este cu totul ieșită din comun. Specialiștii subliniază că astfel de monede sunt extrem de rare în Europa de Est, ceea ce face din acest exemplar una dintre cele mai timpurii dovezi ale contactelor directe sau indirecte dintre Rusia Kieveană și Asia de Sud.

Importanța descoperirii

Spre deosebire de dirhami, care apar frecvent în mormintele din spațiul rus și erau folosiți atât ca monedă, cât și ca argint brut, prezența unui jital într-un mormânt feminin are o puternică semnificație simbolică. Drumul său de la Kabul la Suzdal — peste mii de kilometri — reflectă interconectarea lumii medievale eurasiatice.

Se presupune că moneda ar fi putut ajunge aici prin comerț, ca dar diplomatic sau prin intermediul schimburilor de pe Drumul Mătăsii. Indiferent de traseu, includerea ei în mormântul unei femei nobile sugerează valoarea sa de obiect exotic și prestigios.

Mormântul 72: o înmormântare de rang înalt

Moneda a fost găsită în Mormântul 72, excavat în sezonul 2025, aparținând unei femei înmormântate cu podoabe somptuoase: pandantive de argint, un colier ornamentat, mărgele din sticlă colorată aduse din Orientul Mijlociu și alte obiecte de import. Alături de jital, au fost descoperiți și dirhami islamici, dar și denari din Europa Occidentală, ceea ce arată clar rețeaua globală de contacte care ajungea până în Suzdal acum o mie de ani.

Cercetătorii numesc această înmormântare „princiară” pentru a-i sublinia bogăția și caracterul ceremonial. Deși termenul „prinț” era rezervat bărbaților (knyaz), arheologii îl folosesc pentru orice mormânt al elitei, indiferent de sexul defunctului. În acest caz, este vorba despre o femeie de rang înalt, posibil din familia conducătoare sau apropiată de aceasta. Mormântul arată rolul esențial pe care femeile nobile îl jucau în societate și diplomație, fiind adesea păstrătoare ale bogăției și simboluri ale prestigiului.

Femeile și puterea în Rus’

Eticheta de „princiar” aplicată unui mormânt feminin poate părea surprinzătoare, dar vestigiile arheologice dovedesc că și femeile din elita medievală aveau autoritate socială și simbolică. Obiectele de import, bijuteriile și podoabele luxuriante din mormintele lor nu erau doar accesorii personale, ci și expresii ale statutului familiei și comunității.

Astfel, Mormântul 72 de la Gnezdilovo arată că noblețea feminină participa activ la viața culturală și politică a Rusiei medievale. Prezența monedei indiene și a altor obiecte exotice indică faptul că prestigiul lor se definea prin conexiuni internaționale la fel de mult ca prin putere locală.

Necropola Gnezdilovo – un sit de importanță majoră

Redescoperită în 2019, necropola de la Gnezdilovo s-a dovedit a fi una dintre cele mai importante pentru studiul Rusiei timpurii. Zeci de morminte, datând din secolele X–XII, oferă o imagine variată a structurilor sociale, a ritualurilor funerare și a influențelor culturale ale epocii.

După cum afirmă academicianul Nikolai Makarov, director al Institutului de Arheologie al Academiei Ruse de Științe: „Mormântul princiar cu jitalul indian oferă o dovadă unică a orizonturilor globale ale strămoșilor noștri”.

Moneda rară de tip jital descoperită la Gnezdilovo este mai mult decât o piesă de colecție arheologică. Ea reprezintă dovada unui drum de mii de kilometri parcurs până să ajungă într-un mormânt feminin din Suzdal și simbolizează atât extinderea rețelelor medievale eurasiatice, cât și rolul adesea trecut cu vederea al femeilor în viața politică și culturală a Rusiei timpurii.

Imagini: Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences (IA RAS)