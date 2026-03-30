Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: © Captură video Youtube / RaiNews

Jaf în mai puțin de trei minute! Tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse, furate dintr-un muzeu italian

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 30 martie 2026

Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate în luna martie dintr-un muzeu de lângă Parma, în nordul Italiei.

Patru intruși au pătruns în villa Fundației Magnani Rocca, din Traversetolo, și au sustras aceste tablouri în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie, a declarat un purtător de cuvânt al carabinierilor, confirmând informațiile transmise de televiziunea publică RAI, conform Agerpres.

Hoții au forțat poarta principală și au furat trei tablouri, după care au fugit prin parcul muzeului.

Potrivit presei italiene, tablourile furate sunt „Peștii”, o operă târzie (1917) a lui Auguste Renoir, „Natură moară cu cireșe” (1885-1887) a lui Paul Cézanne și „Odaliscă pe terasă” (1922) a lui Henri Matisse.

Jaful în urma căruia trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate din muzeul Fundației Magnani Rocca din Traversetolo, în apropierea orașului italian Parma, a fost o acțiune foarte bine organizată, care a durat mai puțin de trei minute, a declarat instituția, citată luni de agenția de presă ANSA.

Fundația a declarat că a existat riscul ca hoții să fure un număr mai mare de capodopere, însă ei nu au reușit să ducă la bun sfârșit jaful din cauza „activării sistemelor de protecție” și a „intervenției rapide a securității interne și a poliției Carabinieri”.

Fundația Magnani Rocca adăpostește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984), ce mai cuprinde opere de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet și ale artistului italian Giorgio Morandi.

Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
Cetatea Poienari (foto: Consiliul Județean Argeș)
📁 Patrimoniu
Cum arată Cetatea Poenari la an după reabilitare? „A fost constituită o comisie”
Urfa Man in Museum 1536x518 jpg
📁 Antichitate
Descoperire șocantă: o statuie de 11.500 de ani ridică întrebări despre primele credințe umane
Meteorite iron artefacts webp
📁 Antichitate
Artefact misterios din China: obiect din metal „extraterestru” descoperit la Sanxingdui
Caravană traversând deșertul Sahara, pictură din secolul al XIX-lea de Théodore Frère (© Musée des beaux-arts de Reims / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Originea surprinzătoare a locuitorilor Ibizei islamice, în Evul Mediu
Scoarța de mesteacăn a fost folosită pentru a produce gudron de peste 150.000 de ani (© Tjaark Siemssen, CC-BY 4.0)
📁 Preistorie
Au folosit neanderthalienii gudronul de mesteacăn pentru proprietățile sale antibacteriene?
Amplasarea artefactelor și a rămășițelor artefactului din fier meteoritic (© Archaeological Research in Asia (2026)
📁 Antichitate
Originea extraterestră a celor mai vechi obiecte din fier descoperite în China
Ancient terracotta head jpg
📁 Antichitate
Îngropat sub ape timp de secole: un cap de teracotă dezvăluie culorile pierdute ale Antichității
Roțile de fier, la scurt timp după ce au fost descoperite (© Universitatea Durham)
📁 Antichitate
Cel puțin 7 care cu patru roți, descoperite de arheologi în două tezaure din Epoca Fierului