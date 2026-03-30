Jaf în mai puțin de trei minute! Tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse, furate dintr-un muzeu italian

Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate în luna martie dintr-un muzeu de lângă Parma, în nordul Italiei.

Patru intruși au pătruns în villa Fundației Magnani Rocca, din Traversetolo, și au sustras aceste tablouri în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie, a declarat un purtător de cuvânt al carabinierilor, confirmând informațiile transmise de televiziunea publică RAI, conform Agerpres.

Hoții au forțat poarta principală și au furat trei tablouri, după care au fugit prin parcul muzeului.

Potrivit presei italiene, tablourile furate sunt „Peștii”, o operă târzie (1917) a lui Auguste Renoir, „Natură moară cu cireșe” (1885-1887) a lui Paul Cézanne și „Odaliscă pe terasă” (1922) a lui Henri Matisse.

Jaful în urma căruia trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate din muzeul Fundației Magnani Rocca din Traversetolo, în apropierea orașului italian Parma, a fost o acțiune foarte bine organizată, care a durat mai puțin de trei minute, a declarat instituția, citată luni de agenția de presă ANSA.

Fundația a declarat că a existat riscul ca hoții să fure un număr mai mare de capodopere, însă ei nu au reușit să ducă la bun sfârșit jaful din cauza „activării sistemelor de protecție” și a „intervenției rapide a securității interne și a poliției Carabinieri”.

Fundația Magnani Rocca adăpostește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984), ce mai cuprinde opere de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet și ale artistului italian Giorgio Morandi.