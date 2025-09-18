Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris

Un tablou al celebrului pictor Peter Paul Rubens (1577-1640), despre care se credea că a dispărut din 1613, a fost descoperit la Paris, într-o reședință particulară, a anunțat licitatorul care a făcut această descoperire.

„Este o capodoperă, un Hristos pe cruce, pictat în 1613, care dispăruse și pe care l-am regăsit în septembrie 2024, în timpul inventarierii și vânzării unei reședințe din arondismentul 6 al Parisului”, a precizat pentru AFP Jean-Pierre Osenat, președintele casei de licitații care îi poartă numele și care va scoate tabloul la vânzare pe 30 noiembrie, informează Agerpres.

Acest tablou „este o veritabilă profesiune de credință și un subiect predilect pentru Rubens, un protestant convertit la catolicism”, a continuat Osenat, precizând că opera se află într-o stare ''foarte bună'' de conservare.

Piesa a fost identificată pornind de la o gravură și autentificată în urma unei „lungi anchete și a unor examene tehnice, precum radiografii și analiza pigmenților”, a mai explicat Osenat.

Deși Rubens a realizat numeroase lucrări pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, era probabil destinată unui colecționar privat. Ea a aparținut lui William Bouguereau, un pictor din secolul al XIX-lea, apoi proprietarilor reședinței pariziene unde a fost descoperită.

Peter Paul Rubens (1577–1640) a fost un pictor flamand de renume, considerat unul dintre cei mai mari maeștri ai artei baroce. S-a născut pe 28 iunie 1577, în Siegen, în actuala Germanie, dar a crescut în Anvers (Belgia), care pe atunci făcea parte din Țările de Jos spaniole.

Rubens a fost cunoscut pentru stilul său exuberant, plin de mișcare, culoare și dramatism – trăsături definitorii ale barocului. A realizat o gamă largă de lucrări, de la picturi religioase și mitologice, până la portrete și compoziții alegorice. Printre cele mai faimoase lucrări ale sale se numără „Coborârea de pe cruce”, „Judecata lui Paris” și „Triumful Eucaristiei”.

Pe lângă cariera sa artistică, Rubens a fost și un diplomat abil, implicat în negocieri politice între marile puteri europene ale timpului. A fost înnobilat de regele Spaniei și de regele Angliei pentru serviciile sale diplomatice.

A condus un atelier prolific în Anvers, unde a format numeroși ucenici, printre care și Anthony van Dyck, care va deveni el însuși un pictor celebru.

Rubens a murit pe 30 mai 1640, la Anvers, lăsând în urmă o moștenire artistică imensă și influențând profund pictura occidentală.