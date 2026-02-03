Investiție de 3,17 milioane de lei pentru restaurarea statuii lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani

Consiliul Județean (CJ) Galați a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a statuii lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani, parte a celui mai amplu complex monumental din județ, printr-o investiție în valoare de 3,17 milioane de lei, a anunțat președintele CJ Galați, Costel Fotea.

Potrivit președintelui CJ Galați, proiectul vizează restaurarea atât a soclului statuii, cu o înălțime de 6 metri, cât și a statuii propriu-zise, de 4,5 metri, precum și reabilitarea întregului complex istoric din zonă.

„Trebuie să ne cunoaștem trecutul, să fim mândri de valorile noastre culturale și istorice. Prin această investiție, în valoare de 3,17 milioane de lei, va fi redată strălucirea acestui monument important pentru gălățeni, dedicat figurii eroice a lui Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei între 1572 și 1574, simbol al curajului și al luptei împotriva dominației otomane. Atât soclul statuii, cu o înălțime de 6 metri, cât și statuia propriu-zisă, de 4,5 metri, vor fi restaurate. Totodată, va fi reabilitat întregul complex istoric, care include o platformă cu două terase, precum și o scară monumentală cu 28 de trepte”, a precizat Costel Fotea, pe pagina personală de Facebook.

Proiectul prevede, totodată, realizarea unui sistem de iluminat arhitectural, menit să crească vizibilitatea monumentului, inclusiv pe timp de noapte, precum și reamenajarea aleilor de acces și a parcării destinate vizitatorilor.

Lucrările fac parte dintr-un proiect transfrontalier mai amplu, cu o valoare de peste un milion de euro, derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos” și Consiliul Raional Cahul.

Monumentul a fost realizat de către sculptorul brăilean Gheorghe Turcu cu prilejul împlinirii a patru veacuri de la uciderea voievodului în bătălia de la Roșcani, fiind amplasat în anul 1976, pe platoul de lângă pădurea Breana de lângă Roşcani. Are o scară cu 28 de trepte, un soclu de 6 metri înălțime, placat cu travertin, și o statuie a lui Ioan Vodă cel Viteaz de 4,5 metri.

Turnarea în bronz s-a realizat la Combinatul Fondului Plastic din Bucureşti. Pe platforma în două terase, spre care urcă o scară monumentală, se află soclul de forma unei prisme pătrate, din beton placat cu travertin. Ioan Vodă cel Viteaz este prezentat în picioare, cu mâna dreaptă pe mânerul sabiei pe care se pregăteşte s-o scoată din teacă.

