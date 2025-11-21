Complexul monumental dedicat domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz va fi restaurat

Complexul monumental de la Roșcani, dedicat domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz, va fi restaurat și pus în valoare printr-un proiect european în valoare de peste un milion de euro, a anunțat, joi, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Proiectul, intitulat „Istoria care ne unește”, este derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos” și Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova. Finanțarea europeană va permite restaurarea integrală a ansamblului monumental, precum și reamenajarea zonei adiacente.

„Astăzi (joi – n.r.) a fost lansat proiectul «Istoria care ne unește», prin care Consiliul Județean Galați, în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea «Dunărea de Jos» și Consiliul Raional Cahul, a obținut o finanțare europeană de peste un milion de euro pentru restaurarea complexului monumental de la Roșcani, dedicat lui Ioan Vodă cel Viteaz. Trebuie să ne cunoaștem istoria și să fim mândri de trecutul nostru. Prin acest proiect este readusă în prim-plan figura eroică a lui Ioan Vodă cel Viteaz - domn al Moldovei între 1572 și 1574, simbol al curajului și al luptei împotriva dominației otomane - și este redat comunităților de pe ambele maluri ale Prutului un important reper identitar”, a scris Costel Fotea pe pagina personală de Facebook.

Potrivit sursei citate, statuia din bronz realizată de Gheorghe Turcu, inaugurată în 1976 pentru a comemora împlinirea a patru secole de la bătălia de la Roșcani, va fi expertizată, consolidată și restaurată. Vor fi refăcute platforma care include cele trei terase și scara monumentală cu 28 de trepte, precum și întreaga zonă înconjurătoare, inclusiv parcarea și căile de acces.

„Proiectul include și 12 evenimente culturale comune: lecții de istorie pentru 600 de elevi, un album cu povestiri istorice mai puțin cunoscute din regiune, schimburi de experiență cu experți în turism și patrimoniu, precum și activități de promovare a tradițiilor și valorilor culturale locale. Istoria ne unește, iar datoria noastră este să transmitem noilor generații moștenirea înaintașilor”, a precizat Costel Fotea.

Foto sus: Complexul monumental de la Roșcani, dedicat domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz (© Facebook / Costel Fotea)

Mai multe pentru tine...