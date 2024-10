INTERVIU Marcel Iureș: „Ne trezim altfel în propria țară, în propria cultură”

Gazdă sau călător în timp? OZN-uri adevărate sau dovezi infime? Maria Tănase a fost spion? Cu „o țâră de mister”, așa cum spune chiar el, actorul pune reflectorul pe noutățile aduse de sezonul al doilea al producției History Channel România. Așadar, Marcel Iureș prezintă Enigmele României.

Prin ce diferă pregătirea unui rol de ficțiune, în teatru sau film, de cea a unui rol de nonficțiune – gazdă a unui serial documentar?

Deci, de fapt, întrebarea e: cine e prezentatorul? Căci acolo nu ești personajul, ești doar tu care trebuie să joci. Nu să joci, ci să fii în așa fel încât spectatorii să fie fericiți că te ascultă și te văd depănând povestea. Aceasta s-a întâmplat la primul sezon. La al doilea s-a rezolvat situația, sunt un personaj, un călător în timp. Are un chip, se îmbracă într-un anumit fel… e o țâră de mister, de vrăjitorie. Atât cât trebuie. Dar e parte a timpului istoric pe care îl povestește. Eu cred că e spectaculos și se apropie un pic de filmul film, căci are o țâră de ficțiune, de neobișnuit.

Dintre cele trei perioade și locuri, caracteristice fiecărui episod, care v-a stârnit cel mai mult interesul sau emoția, la care v-ați spus în gând „mi-ar fi plăcut să trăiesc atunci și acolo”?

În niciunul. Adică să mă teleportez așa ca-n Star Trek? Nu fac așa ceva, e doar o închipuire. E chiar un lucru bolnăvicios să vrei să mai fii o dată. Noi jucăm ceva care are sens. Și cu această mică schemă, facem inteligibilă și mai atractivă o anumită perioadă.

Atunci care a fost scenariul care v-a provocat intelectual cel mai mult?

Toate trei au ceva care te agață. La episodul despre Barbu Catargiu, m-a intrigat faptul că încă nu știm cine l-a omorât, după 150 de ani. Subiectul a fost evacuat din mentalul social, politic. E important că l-am repus în lumină.

În cazul episodului despre Maria Tănase, eu habar n-aveam că i s-a propus să spioneze pentru statul german, dacă nu vrea să ajungă în închisoare lângă iubitul ei.

Noi nu știm multe despre personalitățile accentuate, hai să le zicem eroi. Sunt multe falduri în viețile eroilor noștri spre care nu s-a aprins niciodată lumina din cauza politicii de stat sau a ideologiei. Noi acum venim cu un proiector și arătăm ceea ce părea să fie uitat sau complet „neinteresant”.

Ce a fost surprinzător când ați pregătit episodul despre OZN-urile din România?

Mi se pare surprinzător că se ține la foc mic un subiect despre care avem dovezi infime. Și noi doi dacă ne punem mintea, aprindem niște luminițe, facem un sharp, aleargă cineva pe acolo cu o lanternă când roșie, când galbenă, când verde, când roz… (râde), punem o muzică, „Tablourile” lui Musorgski, și e gata misterul, ni se zbârlește părul în cap. Dacă mai facem o conexiune cu Orwell, cu Zona 51, cu deșertul Mojave, cu ce s-a întâmplat în pădurea Baciului… merge perfect, le luăm banii liniștiți. (Râde) Știți ce zic?

Deci enigma e mai mică în cazul acesta? Căci poate fi construită mai ușor, cinematografic.

Da, bineînțeles, cu două scule cu efecte speciale și cu CGI (n.red., imagini generate pe computer), nu e mare greutate. Atâta doar că sigur există ceva la bază. Nu suferă toți de aceeași închipuire. Dar oamenii care au într-adevăr ceva de spus, care au văzut cu ochii lor sunt doar persoane care vorbesc despre asta.

Ați avut un moment memorabil la filmări?

Am fost în clădirea veche a Parlamentului, care acum aparține Patriarhiei Române, unde Barbu Catargiu a ținut un discurs. La jumătate de oră sau o oră după aceea, a fost împușcat, într-o trăsură care nu era a lui, ci a prefectului, Bibescu. Și de aici începe o întreagă poveste în care noi am încercat să tragem de un fir care să ne ducă spre o imagine cât mai completă, către o faptă, o persoană care a comandat crima.

După ce ați terminat filmările, ați recitit cumva anumite cărți de istorie sau ați vizitat locuri noi din țară?

Nu. Sunt niște lucruri pe care le știam, dar amețit, cu aproximație. Revin mereu la atmosfera în care am fost ținuți atâția ani. Știam de unde vine Maria Tănase, parcursul ei și așa mai departe. Știam că a fost la Paris, la New York, știam că fuma, că a avut o relație cu Brâncuși. Știam de mărturii despre Gusti și Brăiloiu de la socrul meu, care i-a cunoscut personal. Deci sunt multe lucruri care se leagă… Acum începem să ne trezim. Aici are sens expresia „a te trezi”. Ne trezim altfel în propria țară, în propria cultură. Vezi altfel, trăiești altfel. E important. E ce face History Channel în clipa asta cu noi, ce facem noi împreună.

***

O nouă serie de enigme, din 22 octombrie, la ora 21:00

A doilea sezon al documentarului Marcel Iureș prezintă Enigmele României este format din trei episoade a 30 de minute, în care consacratul actor cercetează o serie de mistere din istoria României: asasinarea primului-ministru Barbu Catargiu, iubirea interzisă a cântăreței Maria Tănase și aparițiile OZN de pe teritoriul României. Fiecare episod îmbină interviuri cu istorici și experți, imagini și narațiuni captivante, pentru a crea o experiență de vizionare imersivă. Printre invitații care vor vorbi pe larg despre aceste subiecte se numără politologul Stejărel Olaru, istoricul Andrei Pogăciaș și cosmonautul Dumitru Prunariu.

Interviul a fost publicat în numărul 273 al revistei „Historia” (revista:273), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 17 octombrie - 14 noiembrie, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: HISTORY CHANNEL ROMÂNIA