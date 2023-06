Interviu cu Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii la București: „România s-a schimbat enorm în ultimii 20 de ani, dar acest lucru este puțin înțeles”

Parteneriatul strategic dintre Marea Britanie și România a fost semnat în iunie 2003 și a fost reînnoit anul acesta. În plus, cred că putem vorbi și despre o situație particulară între cele două țări, prin numeroasa diaspora românească din Marea Britanie, 1,2 milioane de persoane, precum și prin legătura specială pe care Regele Charles al III-lea o are cu România.

Adevărul: Ce influență au toate acestea asupra relațiilor și parteneriatului româno-britanic?

Andrew Noble: Relația personală a Regelui are o influență indirectă, pentru că Regele nu are un rol de sine stătător în guvernare. Vizitele Regelui au avut ecou în România, dar puțină lume din Marea Britanie a știut despre aceste vizite până anul acesta, când a căpătat mai multă atenție din partea presei. Desigur, Regele nu caută să influențeze guvernul. Dar dacă ne uităm la creșterea numărului turiștilor din Regatul Unit care au venit în România, atrași de peisaje, de patrimoniul cultural, de arhitectură, atunci vedem o legătură. De-a lungul anilor, sute de mii de oameni au văzut România, s-au întors acasă la profesiunea lor și asta are un impact. Dar, din păcate, România ca țară modernă, nu este bine înțeleasă în Regatul Unit, la nivel general.

De ce?

Nu există promovarea României la nivel de turism de masă, iar guvernele României, toate, nu s-au arătat foarte ambițioase în a prezenta punctele forte ale României. De aceea, aceste lucruri sunt puțin înțelese în România și puțin înțelese în afară. Așa încât, sunt încă foarte multe lucruri pe care le putem face. Un domeniu în care mesajul despre ce este cu adevărat România poate conta foarte mult este cel al schimburilor comerciale. Iar dacă mesajul despre o Românie modernizată nu este înțeles, puțini oameni de afaceri vor veni în România. Adevărata nevoie este să demonstrăm această fabuloasă putere a României.

Ce s-a schimbat în ultimii 20 de ani prin prisma parteneriatului strategic dintre cele două țări?

Încă din 2003, parteneriatul strategic a fost extrem de important. Pe vremea aceea, România nu era în NATO, nu era în Uniunea Europeană. PIB-ul României pe cap de locuitor era aproximativ o treime din media Uniunii Europene. Acum este 75%. România este țara care s-a schimbat cel mai repede dintre toate țările din Europa Centrală și de Est, care fac parte din Uniunea Europeană. Acest lucru nu este cunoscut în general.

Realitatea este că oamenii nu înțeleg realitățile din acesta țară. Dar venitul de 75% din media europeană pe cap de locuitor reflectă o schimbare enormă în România, în acești 20 de ani. Acest lucru se poate vedea într-o serie de indicatori, inclusiv în înălțimea generației tinere. Uitați-vă cât de înalți sunt cei din generația tânără.

Cât de dificil este pentru un cetățean britanic să se stabilească în România?

Nu găsesc cuvinte pentru a descrie prin ce trec profesorii de la școlile britanice de aici sau oamenii de afaceri. Cantitatea de hârtii necesară.

În cadrul parteneriatul strategic, o componentă esențială o reprezintă apărarea şi securitatea. Regatul Unit își afirmă suportul pentru asigurarea securității României și în zona Mării Negre, ce înseamnă acest angajament în mod concret, în contextul războiului din Ucraina?

Înseamnă o relație foarte strânsă în chestiunile privind securitatea reciprocă. Reprezentanții celor două țări lucrează strâns în fiecare zi asupra provocărilor cărora cele două state trebuie să le facă față. În jur de 2000 de militari britanici vor lucra în România. Ei vor fi implicați în acțiuni specifice legate de aspecte militare. Nu vor fi în baze permanente, vor îndeplini sarcinile stabilite la nivel bilateral. Este o foarte serioasă contribuție în cadrul alianțelor noastre și în apărarea modului nostru de viață.

Marea Britanie și-a declarat suportul pentru creșterea prezenței la Marea Neagră. Ce perspective vedeți în acest sens?

Vorbim despre prezență, dar cred că mai potrivit este termenul angajament. Prezența presupune ceva static, noi vedem angajamentul nostru militar și de securitate în România într-un mod dinamic, nu static. În mod cert, vrem să aducem navele britanice înapoi în Marea Neagră, ceea ce nu a fost posibil de la începutul conflictului, din motive evidente. Vorbim cu guvernul român despre capacitățile pe care le are la Marea Neagră.

În parteneriatul nostru strategic se vorbește despre lupta împotriva criminalității și a traficului de persoane. De ce este atât de important este acest aspect?

Este extrem de important. Este greu să avem cifre despre numărul persoanelor din UK care trăiesc în condiții de sclavie modernă, dar știm că este un număr semnificativ. Cei mai mulți aflați în astfel de situații sunt britanici. Dar dacă ne uităm la alte naționalități, topul primilor cinci este format din persoane din Albania, Sudanul de Sud, Eritreea, Vietnam și România, o țară cu 75% PIB pe locuitor din media europeană. Cum este posibil?

Cifrele pot fi discutabile, dar România este în top cinci de foarte multă vreme. Scopul nostru este nu să reducem, ci să nu mai existe persoane care să trăiască în condiții de sclavie modernă. Dar ne concentrăm și asupra factorilor care fac posibil acest fenomen. Este vorba despre sărăcie, excludere socio-economică, lipsă de educație, lipsă de asistență sanitară. Credem că aceste domenii legate de valori și de drepturile omului sunt importante pentru aderarea României la OCDE, precum și drepturile LGBT. Sunt și alte aspecte, mii de femei mor anual din cauza cancerului de col cervical și am vorbit despre acest lucru în fața unei comisii parlamentare. Dar se poate preveni în 90% dintre cazuri. Lipsa de asistență sanitară sărăcia, mai ales în domeniul rural, sunt factori care trebuie excluși din experiența românilor. Un milion de români care trăiesc cu sub doi dolari pe lună într-o țară cu PIB-ul pe locuitor de 75% media europeană! Este foarte greu să-i observi pe acești oameni care trăiesc în sărăcie. Sunt foarte multe aspecte. De pildă vârsta minimă pentru căsătorie. Nu folosește nimănui să avem mame care sunt copii la rândul lor, trebuie să protejăm copiii. Sunt schimbări sociale care sunt importante prin ele însele, dar au un rol important și în limitarea traficului cu ființe umane.

Vorbiți despre schimbări sociale, însă în România, ca și în alte țări, mesajul conservator crește.

Eu am o întrebare personală legată de cât de conservatoare este această țară. Ca și în Marea Britanie sunt voci proeminente împotriva dezvoltărilor în aceste direcții, dar sunt o minoritate zgomotoasă, în timp ce majoritatea nu este interesată sau consideră că e treaba fiecăruia cum își trăiește viața. Am mai auzit obiecții conform cărora majoritatea nu este pregătită pentru asta. Dar drepturile omului sunt drepturi, nu lucruri mărunte pe care ți le dă o majoritate. Este nevoie de curaj politic pentru ca România să fie fericită și fiecare să fie fericit în pielea sa.

Cum ați caracteriza parteneriatul româno-britanic după 20 de ani de la semnare și cum îl vedeți în anii care vin?

Este activ, este de anvergură. Dacă ne uităm în textul documentului vedem că ce este scris, se întâmplă. Nu este un document leneș. Este cuprinzător și ambițios.