Gravuri reprezentând animale în mărime naturală, vechi de 12.000 de ani, descoperite în Arabia Saudită

Arheologii din Arabia Saudită au descoperit gravuri reprezentând animale în mărime naturală, vechi de 12.000 de ani. Această „artă rupestră monumentală” precede cu peste 2.000 de ani cele mai vechi urme ale prezenței oamenilor în această regiune descoperite anterior.

Aceste reprezentări extrem de realiste ale cămilelor și altor creaturi aveau probabil o semnificație culturală importantă pentru acești vânători-culegători și, cel mai probabil, serveau drept repere pentru a ajuta oamenii să localizeze oazele care apăreau atunci când regiunea devenea mai umedă, începând cu aproximativ 16.000 până la 13.000 de ani în urmă, au scris cercetătorii în studiul publicat în revista Nature Communications, conform Live Science.

Situată la intersecția dintre Africa și Asia, Arabia a reprezentat o rută cheie de migrație pentru primii oameni, iar un studiu publicat în revista Nature confirmă că regiunea a trecut prin mai multe „episoade umede” care au permis aceste deplasări. Totuși, până acum nu exista nicio dovadă a locuirii umane în nordul Arabiei între sfârșitul ultimului maxim glacial (în urmă cu aproximativ 25.000 – 20.000 de ani), cea mai rece perioadă a ultimei ere glaciare, și aproximativ în urmă cu 10.000 de ani. Cercetătorii presupuneau că zona fusese abandonată deoarece era prea aridă pentru a susține viața.

Acum, în urma unei informații oferite de arheologi amatori locali cu privire la o operă de artă rupestră uriașă, cercetătorii au explorat trei situri necunoscute anterior din deșertul Nafud de Sud, situat în nordul Arabiei Saudite.

Când au ajuns acolo, un membru al echipei s-a îndepărtat pentru a explora zona și a descoperit „prima mare surpriză”: o formațiune de stâncă decorată cu artă antică, lângă un bazin cu apă, a spus cercetătoarea Maria Guagnin. Pe cealaltă parte a muntelui se află rămășițele unui lac antic.

În cele trei situri, echipa de arheologi a descoperit ulterior 62 de panouri cu artă rupestră, conținând 176 de gravuri, unele fiind realizate pe fațade abrupte de stâncă, la 39 de metri înălțime. Gravurile reprezentau predominant animale în mărime naturală, în special cămile.

Important este faptul că aceste reprezentări înfățișau adesea cămile masculine, cu umflături caracteristice în zona gâtului, pe care le dezvoltă în sezonul de împerechere, și cu blană de iarnă groasă.

Săpături în deșert

Arheologii au excavat direct sub patru gravuri de cămile pentru a încerca să determine vechimea acestora. Au descoperit peste 1.200 de pietre, 16 fragmente de oase de animale și trei vetre. Folosind metoda de datare prin luminescență, care măsoară momentul în care sedimentele au fost expuse ultima dată la căldură sau lumină solară, și datarea cu radiocarbon, care măsoară proporția diferitelor forme de carbon, cercetătorii au stabilit că arta rupestră are o vechime de circa 11.400 - 12.800 de ani.

Într-unul dintre siturile de excavare, picioarele cămilelor erau acoperite de straturi de sedimente. Când au săpat, cercetătorii au fost uimiți să găsească unealta de piatră care, cel mai probabil, a fost folosită pentru a crea această capodoperă, datată în urmă cu aproximativ 12.200 de ani.

Au mai fost descoperite vârfuri de săgeți, microlame și mărgele din piatră; dar „nu este vorba doar de câteva vârfuri de săgeți”, a spus Guagnin.

O comunitate a locuit în regiune și a confecționat unelte și podoabe tipice culturii Natufiene din Levant, situat la mare distanță, în zona estică a Mediteranei.

„Au avut un anumit contact cu Levantul, deși despărțiți de sute de kilometri”, a spus ea, și au învățat despre cele mai noi unelte și accesorii.

O analiză a sedimentelor din sursele de apă secate a arătat că regiunea a devenit mai umedă în urmă cu aproximativ 16.000 până la 13.000 de ani, formând lacuri sezoniere. Această descoperire reprezintă cea mai timpurie dovadă a creșterii umidității în nordul Arabiei după ultimul maxim glacial.