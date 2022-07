Fostul premier japonez Shinzo Abe, împușcat la un eveniment electoral / VIDEO

Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus de urgență la spital după a fost împușcat în cursul unui eveniment electoral în orașul Nara, din vestul țării, și este inconștient, informează publicații locale, citate de Reuters și AFP.

Update: Fostul premier japonez Shinzo Abe a decedat după ce a fost împuşcat în timp ce susţinea un discurs în oraşul Nara, informează CNN. În vârstă de 67 de ani, acesta a suferit răni în partea dreaptă a gâtului şi la clavicula stângă, a declarat Departamentul de pompieri al oraşului Nara, adăugând că acesta a intrat în stop cardio-respirator înainte de a fi dus la spital.

Anterior, premierul nipon Fumio Kishida a declarat vineri că Shinzo Abe, predecesorul său în acest post, se află „în stare foarte gravă”.

„Este un act barbar în plină campanie electorală, care este fundamentul democrației, iar aceasta este absolut impardonabil”, a afirmat Kishida, care a spus că se roagă pentru supraviețuirea lui Abe, fostul său mentor politic și în mandatul căruia a deținut portofoliul de ministru al afacerilor externe, din 2012 și până în 2017, conform Agerpres.

Potrivit presei japoneze, Shinzo Abe a fost împușcat, în plină stradă, de un fost membru al forțelor de apărare japoneze, fostul premier fiind atins de două gloanțe.

Shinzo Abe a deținut cel mai îndelungat mandat de până acum în fruntea guvernului japonez (decembrie 2012 - septembrie 2020).

Campanie electorală întreruptă în Japonia

Principalele formațiuni politice din Japonia și-au suspendat vineri campania în vederea alegerilor legislative de duminică, după ce fostul prim-ministru Shinzo Abe a fost împușcat mai devreme în cursul dimineții în timp ce ținea un discurs la un eveniment electoral.

Autoritățile nipone nu au dat detalii despre starea în care se află fostul premier Abe (67 de ani). Potrivit Kyodo, care citează poliția, acesta a fost împușcat din spate în jurul orei 11:30 dimineața, în timp ce ținea un discurs în fața unei gări din orașul Nara (vest), și a fost transportat la spital, aparent fără semne vitale. Fostul prim ministru (Partidul Democrat Liberal, LDP) se afla în oraș pentru a susține un candidat al partidului.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj de susţinere pentru fostul premier japonez Shinzo Abe, aflat în stare critică după ce a fost împuşcat, şeful statului condamnând „cu tărie” acest atac.

„Condamn cu tărie împuşcarea fostului premier japonez Abe Shinzo. Gândurile şi rugăciunile noastre sunt, în aceste momente foarte dificile, alături de el, familia sa şi poporul japonez”, a scris Iohannis, pe Twitter.