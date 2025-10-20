Fortăreață militară egipteană veche de 3.500 de ani, descoperită în deșertul Sinai / FOTO

O fortăreață egipteană veche de 3.500 de ani a fost descoperită pe un vechi drum militar din nordul deșertului Sinai.

Arheologii egipteni au descoperit o fortăreață militară veche de 3.500 de ani, cu un zid în stil zigzag, în nordul deșertului Sinai, nu departe de coasta Mării Mediterane. Fortificația este foarte bine conservată și chiar conține rămășițele unor cuptoare și o bucată de aluat fosilizat, relatează Live Science.

Artefactele descoperite în această fortăreață de aproximativ 0,8 hectare sugerează că ea ar fi putut fi construită în timpul domniei lui Tutmes I (circa 1504–1492 î.Hr.), potrivit unui comunicat al Ministerului egiptean al Turismului și Antichităților. Tutmes I a fost un faraon care a extins imperiul Egiptului până în ceea ce este astăzi Siria, ceea ce explică locația strategică a fortului.

Fortăreața a fost descoperită la Tell el-Kharouba, un sit arheologic situat lângă un vechi drum militar cunoscut sub numele de „Drumul lui Horus” sau „Drumul militar al lui Horus”, după zeul cerului și al războiului cu cap de șoim. Acest drum străbătea partea de nord a deșertului Sinai, legând delta Nilului de alte părți ale Mediteranei de est. Alte fortărețe au fost descoperite anterior de-a lungul acestui drum antic, se menționează în comunicat.

Unul dintre zidurile aflate în interiorul fortăreței are un model în zigzag; el se întinde de la nord la sud și separă o parte din secțiunea vestică, care era folosită ca zonă rezidențială. Modelul în zigzag „a ajutat la întărirea stabilității zidului și la reducerea impactului vântului și al eroziunii provocate de nisip”, a declarat Hesham Hussein, subsecretar pentru Arheologia Egiptului de Jos și a Sinaiului în cadrul Ministerului egiptean al Turismului și Antichităților, care a condus echipa ce a excavat situl, într-un e-mail pentru Live Science.

Unele dintre adăposturile exterioare conțineau cuptoare mici, care probabil erau folosite „pentru activități domestice zilnice în interiorul fortăreței”, a adăugat el. Aici a fost găsit și aluatul fosilizat, lângă unul dintre cuptoare.

Fortăreața de mari dimensiuni era bine păzită. Până acum, arheologii au descoperit 11 turnuri defensive în interiorul fortului, iar unele dintre ele conțin „depozite de fundație” realizate din ceramică, îngropate în momentul începerii construcției. Pe unele dintre vasele ceramice este ștanțat numele lui Tutmes I. În Egiptul Antic, aceste depozite erau îngropate frecvent ca ofrande ritualice pentru noile construcții.

Câți soldați ar fi găzduit fortul?

„Ținând cont de depozite, curți și alte facilități, estimăm că garnizoana număra între 400 și 700 de soldați, cu o medie rezonabilă de aproximativ 500 de soldați”, a spus Hussein.

În interiorul fortăreței, arheologii au descoperit locuințe pentru soldați. Ei au găsit rocă vulcanică provenind din Insulele Egee, posibil folosită pentru construcție. Echipa de arheologi caută să afle dacă există un port din apropiere care ar fi putut ajuta la aprovizionarea garnizoanei.

„Descoperirea acestei fortărețe este una foarte interesantă,” a declarat James Hoffmeier, arheolog și profesor la Trinity International University, care a excavat o altă fortăreață în Deșertul Sinai, la situl Tell el-Borg, dar care nu a fost implicat în această nouă descoperire.

Noua fortăreață descoperită și cea identificată anterior la Tell el-Borg fac parte „din drumul militar de la Egipt la Canaan, care a permis Egiptului să controleze coasta estică a Mării Mediterane pentru cea mai mare parte a patru secole,” a spus Hoffmeier într-un e-mail pentru Live Science. El a menționat că Egiptul a controlat litoralul până în Canaan pentru cea mai mare parte a perioadei Noului Regat, care a durat aproximativ între anii 1550 și 1070 î.Hr.

Descoperirea faptului că noua fortăreață a fost, cel mai probabil, construită la ordinul lui Tutmes I este importantă deoarece susține „convingerea de lungă durată că Tutmes I a fost părintele imperiului Egiptului în Asia de Vest și că, cel mai probabil, a jucat un rol esențial în începuturile acestui sistem de apărare, la care regii următori au adăugat mai multe fortărețe,” a spus Hoffmeier.