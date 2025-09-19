Fluierul unui „polițist” din Egiptul antic, descoperit de arheologi

Arheologii egipteni au descoperit un fluier de os vechi de 3.300 de ani, sculptat dintr-un deget de vacă, care ar fi putut fi folosit de un „ofițer de poliție” din Egiptul antic.

Fluierul a fost găsit în Akhetaten (astăzi Amarna), o capitală antică egipteană fondată de tatăl lui Tutankhamon. Este primul fluier din os descoperit vreodată în Egiptul antic și, potrivit unui nou studiu, este posibil să fi fost folosit de un „ofițer de poliție” care supraveghea muncitorii ce lucrau la un mormânt regal, acum mii de ani, informează Live Science.

Arheologii de la Proiectul Amarna au descoperit fluierul în 2008, în timpul săpăturilor dintr-un sit din Akhetaten, dar nu l-au analizat decât recent. Orașul este faimos pentru fondatorul său, faraonul Akhenaton, care a interzis cultul zeilor egipteni, impunând adorarea exclusivă a lui Aton, discul solar. Capitala, fondată în jurul anului 1347 î.Hr., a fost abandonată după moartea faraonului. Ulterior, Tutankhamon a reintrodus vechiul panteon egiptean.

Fluierul, „un artefact foarte discret”, oferă informații despre activitățile locuitorilor non-regali ai orașului, a explicat Michelle Langley, co-autoare a studiului și profesor asociat la Griffith University din Australia. Osul are o singură gaură și „se potrivește confortabil în palmă”, a adăugat ea.

Într-un experiment, cercetătorii au realizat o replică dintr-un deget proaspăt de vacă și au descoperit că „forma naturală a capătului osului oferă o suprafață perfectă pentru a-ți sprijini buza inferioară, astfel încât să poți sufla peste gaură”, a explicat Langley.

Fluierul a fost găsit într-un sit numit Satul de Piatră, aflat lângă un alt sit numit Satul Muncitorilor. Ambele sate găzduiau, probabil, muncitorii implicați în construcția mormântului regal, potrivit echipei de cercetare conduse de arheologii de la Universitatea Cambridge, Anna Stevens și Barry Kemp.

Săpăturile anterioare au arătat că satele aveau o rețea complexă de drumuri lângă o serie de structuri mici, care ar fi putut fi puncte de observație bune pentru ofițerii care supravegheau zona, se arată în studiul publicat pe în „International Journal of Osteoarchaeology”.

„Această zonă pare să fi fost supravegheată strict, pentru a păstra secretă și accesibilă doar pentru cei autorizați locația sacră a mormântului”, a spus Langley.

Mai exact, fluierul a fost găsit într-o structură pe care autorii studiului a interpretat-o ca fiind un fel de punct de control pentru cei care intrau și ieșeau din Satul de Piatră, a adăugat Langley, așa că „ideea că fluierul era folosit de un polițist sau paznic are cel mai mult sens”.

Alte indicii sugerează că fluierul recent descoperit a fost într-adevăr folosit de un ofițer de poliție. De exemplu, mormântul decorat al lui Mahu, șeful poliției din Akhetaten, a fost anterior descoperit în zonă.

Într-o imagine din mormântul lui Mahu, santinelele păzesc structuri mici care ar putea fi puncte de control.

„Deci știm că poliția păzea activ granițele și zonele orașului”, a spus Langley.