Dosarele Brâncuși și Limes, mai aproape de înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat că a fost primit aviz favorabil de decizie pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu / Brâncuși Monumental Ensemble of Târgu Jiu și a Frontierelor Imperiului Roman - Dacia / Frontiers of the Roman Empire - Dacia, în documentele pregătitoare pentru cea de-a 46-a reuniune a Comitetului Patrimoniului Mondial, care va avea loc în India la sfârșitul lunii iulie.

Raluca Turcan apreciază că rezultatul a fost posibil datorită eforturilor susținute ale unor valoroase echipe multidisciplinare.

„Acest excelent și mult așteptat rezultat a fost posibil datorită eforturilor susținute ale unor valoroase echipe multidisciplinare, care, sub coordonarea Institutului Național al Patrimoniului, au realizat două dosare solide ce argumentează convingător, în ambele cazuri, atât valoarea universală excepțională, cât și sistemul de gestiune și protecție dedicat protejării sale”, a scris Turcan pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Culturii afirmă că așteaptă cu încredere deciziile finale ale Comitetului Patrimoniului Mondial.

„Este un efort comun care astăzi este recunoscut la nivel internațional și doresc să le mulțumesc experților și fiecăruia dintre cei implicați. Împreună ne bucurăm și suntem conștienți de responsabilitatea de a proteja în continuare acest patrimoniu unic. Așteptăm cu încredere deciziile finale ale Comitetului Patrimoniului Mondial și recomandările sale privind protejarea și gestiunea acestor valori excepționale!”, a mai transmis Raluca Turcan.