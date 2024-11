Donald Trump revendică „o victorie politică fără precedent” în alegerile prezidențiale din SUA

Republicanul Donald Trump a revendicat miercuri „o victorie politică fără precedent” în alegerile prezidenţiale din Statele Unite, într-un discurs susţinut la sediul său de campanie din West Palm Beach, în statul Florida, în contextul în care postul de televiziune conservator Fox News l-a proclamat câştigător.

„Am făcut istorie”, le-a transmis Trump susţinătorilor săi, promiţând că va ajuta „ţara să se vindece”, informează Agerpres.

„Aceasta a fost o mișcare cum nu a mai văzut nimeni vreodată și, sincer, în opinia mea, cea mai mare mișcare politică din toate timpurile. Nu a mai existat niciodată așa ceva în această țară”, a spus Trump, conform adevarul.ro.

„Și acum va atinge un nou nivel de importanță, pentru că ne vom ajuta țara...avem o țară care are nevoie de ajutor, și are nevoie de foarte mult.ajutor. Ne vom repara frontierele. Vom repara totul în ce privește țara noastră. Și am intrat în istorie dintr-un motiv în această seară, iar motivul nu poate fi decât faptul că am depășit obstacole pe care nimeni nu le credea posibile, iar acum este clar că am înfăptuit un lucru incredibil din punct de vedere politic”.

Vreau să mulțumesc poporului american pentru onoarea extraordinară de a fi ales al 47-lea președinte și al 45-lea președinte al vostru și al fiecărui cetățean, voi lupta pentru voi, pentru familia voastră și viitorul vostru. În fiecare zi, voi lupta pentru voi și cu fiecare suflare, nu voi avea odihnă până când nu vom livra America puternică, sigură și prosperă pe care o merită copiii noștri și pe care o meritați voi. Aceasta va fi realmente epoca de aur a Americii”.

Canalul de televiziune Fox News, foarte apreciat de conservatori, este singura media americană care l-a creditat până acum pe Trump cu câştigarea alegerilor.

Mulţimea venită să trăiască un ''moment istoric'' la universitatea Howard, unde şi-a petrecut ziua alegerilor candidata democrată Kamala Harris, a fost cuprinsă de îndoială şi a plecat cu capul în pământ după anunţarea ultimelor rezultate ale alegerilor prezidenţiale,