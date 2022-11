Despăgubiri de 36 de milioane de dolari pentru doi americani condamnați pe nedrept pentru asasinarea lui Malcolm X

Primăria orașului New York și statul New York vor acorda despăgubiri în valoare de 36 de milioane de dolari unui american exonerat anul trecut după ce a fost condamnat în mod eronat pentru asasinarea în 1965 a activistului afro-american pentru drepturi civile Malcolm X, precum și familiei unui alt bărbat, al cărui nume a fost reabilitat postum în 2021 după ce executase la rândul său o condamnare de 20 de ani de închisoare.

Muhammad Aziz, în vârstă de 84 de ani, ceruse despăgubiri de 40 de milioane de dolari după ce a petrecut două decenii în închisoare și la peste 55 de ani după ce fusese găsit vinovat, în mod eronat, într-un proces care a ridicat o serie de întrebări despre rasismul din sistemul judiciar al Statelor Unite. Muhammad Aziz este căsătorit și are șase copii, relatează Agerpres.

Khalil Islam, care a murit în 2009 la vârsta de 74 de ani, a petrecut și el peste 20 de ani în închisoare, fiind exonerat postum în noiembrie 2021. Familia lui a deschis la rândul său un proces prin care a solicitat despăgubiri tot în valoare de 40 de milioane de dolari.

Primăria din New York a fost de acord să achite despăgubiri de 26 de milioane de dolari, iar statul New York va plăti despăgubiri de 10 milioane de dolari, a anunțat avocatul David Shanies. Reclamantul supraviețuitor și familia celui decedat vor împărți în mod egal despăgubirile obținute în instanță.

„Muhammad Aziz, Khalil Islam și familiile lor merită aceste despăgubiri pentru suferința lor. Ei au avut de suferit o viață întreagă după ce au fost acuzați în mod eronat pentru asasinarea unui lider al mișcării pentru drepturi civile", a declarat avocatul David Shanies.

Nick Paolucci, purtător de cuvânt al Departamentului Juridic din cadrul Primăriei din New York, a declarat duminică pentru cotidianul The New York Times că „acest acord face dreptate într-o oarecare măsură unor indivizi care au petrecut decenii în închisoare și au purtat un stigmat după ce au fost acuzați în mod fals de asasinarea unei personalități legendare”.

Una dintre cele mai mari erori judiciare din istoria SUA

Malcolm X a devenit o voce proeminentă a mișcării Nation of Islam, care susținea separatismul afro-american, înainte să părăsească acea organizație în 1964 și să îi nemulțumească astfel pe unii dintre admiratorii săi. A fost împușcat mortal la vârsta de 39 de ani, pe 21 februarie 1965, în timp ce se pregătea să susțină un discurs la Audubon Ballroom, o sală de spectacole din cartierul newyorkez Harlem.

Un al treilea bărbat, Mujahid Halim, a fost și el condamnat pentru acel asasinat. El a depus mărturie în instanță, declarând că Aziz și Islam erau nevinovați. Mujahid Halim a fost eliberat condiționat în 2010.

Verdictul inițial a reprezentat una dintre cele mai mari erori judiciare din istoria Statelor Unite.

Muhammad Aziz, eliberat în 1985, și Khalil Islam, eliberat în 1987 și decedat în 2009, au declarat întotdeauna că erau nevinovați.

Mujahid Halim a recunoscut că a tras focuri de armă asupra lui Malcolm X și că ceilalți doi acuzați erau nevinovați, însă declarația sa nu i-a scutit de închisoare pe Aziz și Islam.