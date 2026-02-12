Descoperire remarcabila: Căști miceniene din colți de mistreț, vechi de 3.500 ani

O remarcabilă cască din colți de mistreț, descoperită într-un mormânt boltit din apropiere de Pylos, Grecia, aduce noi informații despre cultura războinicilor micenieni și despre măiestria artizanală a elitelor din jurul anului 1500 î.Hr. Artefactul, realizat din zeci de colți de mistreț atent fasonați și cusuți pe o calotă conică din piele, reprezintă una dintre cele mai distinctive forme de protecție a capului din Grecia epocii bronzului, relateaza turismistoric.ro

Arheologii explică faptul că această cască era construită prin coaserea colților lustruiți pe benzi de material textil sau piele, dispuse circular în jurul unei calote căptușite cu pâslă. Designul oferea protecție pentru maxilar și ceafă, însă rezistența la impact era mai redusă comparativ cu coifurile din bronz apărute ulterior. Cu toate acestea, valoarea simbolică a piesei pare să fi depășit cu mult limitările sale practice.

Importanța acestor căști este confirmată și de sursele literare. În Cartea a X-a din „Iliada” lui Homer, eroul Odiseu poartă un coif împodobit cu rânduri de colți albi strălucitori, dispuși alternativ. Descrierea detaliată corespunde îndeaproape descoperirilor arheologice din situri miceniene precum Dendra, unde au fost găsite fragmente de fildeș și armuri din bronz.

Realizarea unei singure căști necesita colții a până la 40 sau 50 de mistreți sălbatici, fapt ce subliniază caracterul său exclusivist. O asemenea investiție sugerează că aceste coifuri funcționau ca simboluri de prestigiu, probabil purtate de războinici de elită sau lideri militari. Homer le descrie chiar ca pe obiecte de familie transmise din generație în generație, consolidându-le importanța culturală.

Astăzi, astfel de exemplare și artefacte asociate pot fi admirate la Muzeul Arheologic din Pylos, alături de bijuterii din aur, vase și arme recuperate din morminte monumentale din regiune. Descoperirile nu doar că luminează aspecte ale războiului în Grecia antică, ci dezvăluie și o societate în care meșteșugul, statutul social și mitologia erau profund interconectate.