Cruce creștină veche de peste 1.400 de ani, asociată cu Biserica Răsăriteană, descoperită în Abu Dhabi

O descoperire arheologică remarcabilă pe insula Sir Bani Yas a scos la lumină o cruce creștină veche de mai bine de 1.400 de ani. Anunțul, făcut de Departamentul pentru Cultură și Turism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), aduce noi perspective asupra istoriei adânc înrădăcinate a Emiratelor Arabe Unite în ceea ce privește conviețuirea culturală și religioasă.

Crucea, modelată pe o placă de stuc, a fost găsită în cadrul primei mari campanii de săpături arheologice de pe insulă din ultimele trei decenii. Având 27 de centimetri lungime și 17 centimetri lățime, artefactul este considerat a fi fost folosit de călugări în secolele VII–VIII d.Hr. pentru devoțiune spirituală. Experții afirmă că stilul crucii seamănă cu descoperiri din Irak și Kuweit, ceea ce o leagă de Biserica Răsăriteană, una dintre cele mai vechi tradiții creștine din regiune.

Un simbol al patrimoniului comun Mohamed Khalifa Al Mubarak, președintele DCT Abu Dhabi, a subliniat semnificația simbolică a descoperirii.

„Descoperirea acestei cruci creștine antice pe insula Sir Bani Yas este o mărturie puternică a valorilor profunde și durabile ale Emiratelor privind conviețuirea și deschiderea culturală. Ea ne reamintește că pacea și toleranța nu sunt concepte moderne, ci principii înrădăcinate în istoria regiunii noastre.”

Această descoperire întărește narațiunea de lungă durată a emiratului ca răscruce a civilizațiilor, unde credințe și comunități diverse au trăit împreună în armonie.

O fereastră către o comunitate creștină înfloritoare Mănăstirea de pe Sir Bani Yas a fost descoperită pentru prima dată în 1992 de Abu Dhabi Islands Archaeological Survey, scoțând la iveală urmele unei biserici și ale unui complex monastic. Situl este unul dintre puținele mănăstiri creștine cunoscute în regiunea Golfului, având paralele în Umm Al Quwain, Kuweit, Iran și Arabia Saudită.

Săpăturile recente s-au concentrat pe un grup de case cu curți interioare, aflate la nord de biserica și mănăstirea principală. Arheologii cred că aceste structuri ar fi putut servi drept locuințe pentru călugări seniori retrași, sau ca spații de reculegere pentru pelerini și creștini înstăriți care călătoreau pe insulă pentru reflecție spirituală.

Hager Al Menhali, arheolog emiratez în cadrul DCT Abu Dhabi, a descris momentul descoperirii pentru publicația The National:

„Placa de stuc era așezată cu fața în jos, iar când am întors-o, am fost uimiți să vedem o cruce frumos conservată. A fost una dintre cele mai importante descoperiri ale sezonului.”

Crucea include motive regionale, printre care o bază în trepte – interpretată ca reprezentare a Golgotei, locul unde creștinii cred că a fost răstignit Iisus – alături de modele florale și puncte simbolice. Aceste detalii confirmă nu doar patrimoniul creștin al sitului, ci și schimburile culturale care au modelat artefactele în Orientul Mijlociu.

O insulă cu straturi de istorie Situată la circa 170 de kilometri sud-vest de Abu Dhabi, insula Sir Bani Yas este astăzi o rezervație naturală unde gazelele și alte animale se plimbă liber. Totuși, istoria sa umană se întinde pe mai bine de 8.000 de ani, incluzând activități de scufundări pentru perle, comerț și viață religioasă. În secolele VII și VIII, insula găzduia o comunitate creștină care a coexistat pașnic odată cu apariția islamului.

Dovezile arheologice sugerează că mănăstirea a fost abandonată în secolul al VIII-lea fără urme de conflict, lăsând moștenirea unei conviețuiri respectuoase între primele comunități musulmane și creștine.

Conservarea și împărtășirea trecutului În ultimii ani, DCT Abu Dhabi a desfășurat ample eforturi de conservare pe insulă, inclusiv construirea de adăposturi de protecție și deschiderea unui centru pentru vizitatori. Artefacte precum potire de sticlă, sigilii și fragmente decorative din stuc sunt deja expuse, iar tururile ghidate le permit vizitatorilor să descopere atât mănăstirea, cât și peisajul natural înconjurător.

În apropierea centrului pentru vizitatori a fost ridicată și o biserică multi-confesională, inspirată de patrimoniul antic al insulei, ca simbol al angajamentului Emiratelor pentru toleranță religioasă.

În perioada următoare, arheologii vor continua săpăturile în casele cu curți interioare, cu planuri de a le integra într-un traseu cultural mai amplu pe insulă. Cercetările viitoare, inclusiv datarea cu radiocarbon, vor aduce noi informații despre viața cotidiană de pe Sir Bani Yas în perioada creștină timpurie.

O moștenire care inspiră Pentru DCT Abu Dhabi, descoperirea este mai mult decât un reper arheologic – este o poveste de identitate și inspirație.

„Aceste descoperiri adâncesc legătura noastră cu trecutul și inspiră generațiile viitoare să îmbrățișeze spiritul de unitate și respect reciproc care ne-a definit comunitatea de-a lungul timpului”, a declarat Al Mubarak.

Pe măsură ce această cruce antică se alătură colecției tot mai bogate de artefacte de pe Sir Bani Yas, Abu Dhabi își reafirmă rolul de gardian al patrimoniului și de far al înțelegerii culturale în regiune.