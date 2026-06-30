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Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)

Cronica unui șantier arheologic: Secvențe milenare descoperite la Băicoi / FOTO

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 30 iunie 2026

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova aduce în atenția publicului noi date din cadrul cercetărilor arheologice preventive desfășurate în zona lucrărilor la pasajul rutier peste DN1. În acest moment, atenția specialiștilor este focalizată pe studiul interdisciplinar a doi tumuli preistorici.

La Movila Vulpii, eforturile s-au concentrat pe izolarea și definirea zonei de înmormântare primară.

În paralel, movila mică a dezvăluit un mormânt spectaculos, vechi de peste 5.000 de ani. Defunctul, un adult tânăr de sex masculin, a fost înhumat conform unui ritual ale cărui particularități atestă că acest monument funerar este mai vechi decât cel de la Movila Vulpii. Indiciile din teren sugerează că movila mică adăpostește o structură funerară secundară, cercetările urmând să continue în zilele următoare, scrie Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, șantierul de la Băicoi surprinde și prin complexitatea sa stratigrafică, oferind vestigii din perioade istorice ulterioare. Din inventarul descoperit se detașează un brăzdar de plug din fier, specific perioadei dacice, și o valoroasă monedă din argint (tip siliqua). Emisă sub autoritatea împăratului Constantius al II-lea în intervalul 355–361 după Hristos, piesa provine din atelierul monetar Nicomedia, un renumit atelier imperial al epocii.

Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Imaginea 1/12: Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Cercetări arheologice la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova precizează că cercetările vor continua pentru eliberarea terenului de sarcina.

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