c front jpg

Conferința „Pace și conflict. Armata în istoria românilor: tradiție, adaptare și continuitate”, la Cercul Militar Național

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 10 martie 2026

În perioada 10–12 martie 2026, la Cercul Militar Național din București se desfășoară Conferința Națională de Istorie Militară, ediția I, cu tema „Pace și conflict. Armata în istoria românilor: tradiție, adaptare și continuitate”, care inaugurează seria anuală a acestei manifestări științifice.

Evenimentul este organizat de Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară (ISPAIM), în coordonarea Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, împreună cu Statul Major al Apărării, informează Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.

Conform sursei citate, activitatea reunește specialiști din mediul militar și civil, cercetători, cadre universitare și experți din cadrul marilor centre universitare și de cercetare din țară.

Conferința își propune să contribuie la consolidarea unui cadru anual de dialog științific între mediul militar și cel civil, precum și la dezvoltarea unei platforme academice dedicate cercetării istoriei militare, în care expertiza istorică să fie valorificată pentru articularea lecțiilor trecutului și conectarea lor cu nevoile actuale de educație și cultură de securitate.

c 1 jpg
c 2 jpg
c 3 jpg
c4 jpg
c 5 jpg
c 6 jpg
c 7 jpg
c 8 jpg
c 9 jpg
c 10 jpg
c 11 jpg
c 12 jpg
c 13 jpg
c 14 jpg
