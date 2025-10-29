Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„Colocviile CNSAS”: Condamnarea politică a minorilor în spațiul concentraționar românesc

„Colocviile CNSAS”: Condamnarea politică a minorilor în spațiul concentraționar românesc

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 29 octombrie 2025

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității invită publicul la al cincilea eveniment din seria conferințelor „Colocviile CNSAS”. Evenimentul va avea loc miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 15:00, la ARCUB – Casa Eliad (Bd. Mircea Vodă, nr. 5, București).

Tema conferinței este „Condamnarea politică a minorilor în spațiul concentraționar românesc”. Conferința este susținută de Daniela Valeria Iamandi, consilier superior în cadrul Direcției Cercetare, Expoziții, Publicații din CNSAS.

Evenimentul va aborda problematica arestării și condamnării minorilor acuzați de crime politice de către regimul comunist din România, informează CNSAS.

Invitați speciali:

  • Prof. Dr. Florin Müller, Facultatea de Istorie din București
  • Dr. Adelina Ștefan, cercetător, Universitatea Ostrava, Cehia
  • Ion M. Ioniță – redactor-șef Historia

Prin această inițiativă, CNSAS își propune să stimuleze dezbateri academice și să contribuie la o mai bună înțelegere a trecutului represiv și a influenței serviciilor secrete asupra societății românești.

Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
Un stâlp sculptat cu un chip uman, vechi de 11.000 de ani, descoperit (© Ministerul Culturii și Turismului din Turcia)
📁 Preistorie
Un stâlp sculptat cu un chip uman, vechi de 11.000 de ani, descoperit de arheologi
Principii moștenitori Ferdinand și Maria alături de copiii lor principele Carol, principesa Elisabeta și principesa Mărioara (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Documente fotografice, FI 44)
📁 Monarhia în România
150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist
📁 Antichitate
O piesă rară din sticlă, descoperită de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
vlad tepes
📁 Istorie Medievală Românească
Misterul mormântului lui Vlad Țepeș: Unde este înmormântat, de fapt, voievodul?
Radu R. Florescu with his boys (© Florescu family archive)
📁 HISTORIA in English
„100th anniversary of Radu Florescu’s birth”
Hieroglife vechi de 1.400 de ani dezvăluie numele unei puternice regine mayașe (© Octavio Esparza / INAH)
📁 Antichitate
Hieroglife vechi de 1.400 de ani dezvăluie numele unei puternice regine mayașe