„Colocviile CNSAS”: Condamnarea politică a minorilor în spațiul concentraționar românesc

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității invită publicul la al cincilea eveniment din seria conferințelor „Colocviile CNSAS”. Evenimentul va avea loc miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 15:00, la ARCUB – Casa Eliad (Bd. Mircea Vodă, nr. 5, București).

Tema conferinței este „Condamnarea politică a minorilor în spațiul concentraționar românesc”. Conferința este susținută de Daniela Valeria Iamandi, consilier superior în cadrul Direcției Cercetare, Expoziții, Publicații din CNSAS.

Evenimentul va aborda problematica arestării și condamnării minorilor acuzați de crime politice de către regimul comunist din România, informează CNSAS.

Invitați speciali:

Prof. Dr. Florin Müller, Facultatea de Istorie din București

Dr. Adelina Ștefan, cercetător, Universitatea Ostrava, Cehia

Ion M. Ioniță – redactor-șef Historia

Prin această inițiativă, CNSAS își propune să stimuleze dezbateri academice și să contribuie la o mai bună înțelegere a trecutului represiv și a influenței serviciilor secrete asupra societății românești.