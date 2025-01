Ceremonia de învestire lui George Washington, primul președinte al SUA

În 1789, George Washington a devenit primul președinte al Statelor Unite. O iarnă aspră a îngreunat călătoriile și a făcut ca ceremonia de inaugurare a lui Washington să fie amânată până la data de 30 aprilie.

George Washington se afla la casa sa din Mount Vernon, statul Virgina, când a primit vestea că a fost ales în funcția de președinte. A pornit spre prima capitală a Statelor Unite, orașul New York, lăsându-și în urmă soția, Martha, care i se va alătura mai târziu, cu trăsura și călare prin Baltimore, Wilmington și Philadelphia, ajungând în New Jersey și, în cele din urmă, la New York la bordul unei barje cu vâsle, conform Arhivelor site-ului Casei Albe.

Ziua inaugurării, 30 aprilie, a început cu sunetele de artilerie ceremonială și clopotele bisericii răsunând prin oraș. La prânz, generalul Washington și-a făcut drum printre mulțimile adunate în oraș până la Federal Hall, unde ambele camere ale Congresului au fost adunate pentru depunerea jurământului.

Cancelarul New York-ului, Robert Livingston, a citit jurământul, iar Washington a repetat cuvintele înscrise în Constituție, cu mâna dreaptă pe o Biblie: „Jur solemn că voi îndeplini cu fidelitate funcția de președinte al Statelor Unite și voi face tot ce pot să păstrez, să protejez și să apăr Constituția Statelor Unite”.

Președintele Washington a adăugat cuvintele „Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, un obicei urmat de fiecare președinte de atunci.

Prima Inaugurare a dat naștere multor tradiții care continuă peste secole. Spre exemplu, președintele Washington și-a urmat depunerea jurământului cu un discurs inaugural, scris special pentru această ocazie.

Primul președinte care a depus jurământul la Washington, D.C.

Al treilea președinte al Statelor Unite, Thomas Jefferson, a fost primul care a depus jurământul la Washington, D.C. (în 1801), locul ales special pentru a fi capitala permanentă a Statelor Unite. Jefferson a mers pe jos la Capitoliu pentru depunerea jurământului, iar apoi s-a întors apoi la reședință pentru cină.

După a doua sa inaugurare, totuși, Jefferson a mers călare de la Capitoliu la Casa Președintelui (numele folosit atunci pentru Casa Albă) însoțit de muzică și de o adunare spontană de muncitori de la șantierele navale din apropiere - o procesiune care a devenit parada inaugurală de astăzi.

Cea de-a doua Inaugurare a lui Jefferson a început și tradiția casei deschise inaugurale, când conacul executiv a fost deschis tuturor celor care doreau să-l întâmpine pe Președinte după depunerea jurământului.

Foto sus: Ceremonia de învestire lui George Washington, primul președinte al SUA. Pictură de Ramon de Elorriaga ( © Wikimedia Commons)

