„Cea mai importantă expoziție despre Troia organizată vreodată”, găzduită de Colosseumul din Roma

Colosseumul din Roma găzduiește cea mai importantă expoziție despre Troia organizată vreodată, conform organizatorilor, care precizează că evenimentul va urmări călătoria eroului troian Enea, de la ruinele străvechiului oraș din Asia Mică, incendiat de greci, până în Italia, unde a pus bazele fondării Orașului Etern.

Expoziția „Troia și Roma. Mituri, legende, povești din Mediterana antică” va rămâne deschisă până pe 18 octombrie și va include 300 de artefacte antice, care spun povestea legendarei călătorii a lui Enea și multe altele, informează Agerpres.

Noua expoziție face parte dintr-un acord bilateral semnat între ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, și omologul său turc, Mehmet Nuri Ersoy.

Artefactele provin de la unele dintre cele mai importante muzee din Italia și Turcia, inclusiv din Troia.

Nouăsprezece muzee turce au împrumutat peste 220 de obiecte, dintre care 50 nu au mai fost văzute până acum de publicul italian, iar peste 20 nu au mai fost expuse niciodată în afara Italiei.

Expoziția începe cu o replică a Calului Troian și stabilește, la granița dintre realitate și ficțiune, un dialog între dovezile arheologice și materialele care documentează răspândirea și reinterpretarea mitului lui Enea până la fondarea Romei.

Parcul Colosseum aduce în fața ochilor lumii narațiunea unui mit fondator crucial pentru istoria umanității, a declarat Simone Quilici, directorul Parcului Arheologic Colosseum.

Expoziția cuprinde patru secțiuni: o reconstituire a sitului Troiei, oferind o imagine de ansamblu unică asupra civilizației hitite și a diverselor realități culturale din Anatolia între mileniile al III-lea î.Hr. și al II-lea î.Hr.; Războiul Troian, povestit din perspectiva troienilor, și începutul diasporei, cu Enea în rolul principal; călătoria eroului, inspirată de tradițiile literare și dovezile arheologice; și mitul lui Romulus și Remus și fondarea Romei.

Mai multe pentru tine...