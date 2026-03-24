Ce au găsit arheologii în Delta Nilului rescrie începuturile monahismului

O descoperire arheologică de excepție în Egipt rescrie ceea ce știam despre începuturile monahismului creștin. În regiunea Al-Qalāyā, situată în Delta Nilului, cercetătorii au identificat ceea ce este considerat astăzi al doilea cel mai mare complex monahal din istoria creștinismului.

Anunțul făcut de Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt, conform turismistoric.ro aduce în prim-plan o zonă ignorată până recent, dar care pare să fi fost, în Antichitate, un centru spiritual de prim rang.

Un gigant uitat al creștinismului timpuriu

Timp de decenii, istoria monahismului creștin a fost legată aproape exclusiv de deșerturile din Egiptul Superior. Însă situl de la Al-Qalāyā schimbă această perspectivă.

Potrivit specialiștilor din cadrul Consiliul Suprem al Antichităților, această zonă reprezintă al doilea cel mai mare ansamblu monahal organizat din istoria creștină. Descoperirea sugerează că Delta Nilului a jucat un rol mult mai important decât se credea până acum.

Aici nu avem de-a face cu simple chilii izolate, ci cu o structură complexă, care reflectă trecerea de la viața ascetică individuală la o formă organizată de comunitate religioasă.

O arhitectură care spune o poveste

Cea mai recentă descoperire este o clădire din secolul al V-lea d.Hr., considerată a fi funcționat ca spațiu de primire pentru vizitatori. Construcția include 13 încăperi, printre care chilii individuale, spații comune, zone educaționale și camere destinate oaspeților.

Această diversitate arată că Al-Qalāyā nu era un loc izolat, ci un centru viu, frecventat de pelerini, lideri religioși și novici.

În centrul clădirii se află un spațiu de rugăciune orientat spre est, unde a fost descoperită o cruce din calcar încastrată într-o nișă – un element specific practicilor creștine timpurii.

Artă și simboluri ale credinței

Descoperirile nu se opresc la arhitectură. Pereții clădirii păstrează picturi murale de o valoare excepțională pentru studiul artei copte timpurii.

Acestea înfățișează figuri monahale, dar și motive vegetale și geometrice, încărcate de simbolism. Unul dintre cele mai impresionante exemple prezintă două gazele încadrate de decorațiuni florale, într-o compoziție circulară cu semnificații spirituale profunde.

Astfel de elemente nu sunt doar decorative – ele oferă o perspectivă rară asupra modului în care comunitățile creștine timpurii își exprimau credința și identitatea.

Viața de zi cu zi într-un centru monahal

Artefactele descoperite completează imaginea unei comunități bine organizate. Vase ceramice, fragmente inscripționate, oase de animale și scoici indică dieta și activitățile cotidiene ale locuitorilor.

O descoperire deosebit de importantă este o inscripție funerară din calcar, redactată în limba coptă, care menționează un personaj numit „Apa Kyr, fiul lui Shenouda”. Aceasta adaugă o dimensiune umană întregului sit, oferind o legătură directă cu oamenii care au trăit aici.

O hartă rescrisă a monahismului

Recunoașterea sitului de la Al-Qalāyā ca unul dintre cele mai mari centre monahale din istorie obligă specialiștii să regândească distribuția geografică a monahismului timpuriu.

Săpăturile începute în 2023 au scos la iveală multiple grupuri de chilii, clădiri auxiliare și vestigii artistice, confirmând că nu este vorba despre o așezare minoră, ci despre un complex religios major, cu influență regională și chiar internațională.

Un sit cu importanță globală

Pe măsură ce cercetările continuă, Al-Qalāyā se conturează ca unul dintre cele mai importante situri pentru înțelegerea începuturilor creștinismului organizat.

Această descoperire nu adaugă doar o pagină nouă în istoria Egiptului, ci schimbă fundamental modul în care înțelegem evoluția vieții monahale în lumea antică.

Uneori, cele mai importante centre spirituale nu dispar – ele rămân ascunse, așteptând să fie redescoperite.