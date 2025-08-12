Castelul Nopcsa își deschide porțile pentru prima expoziție temporară

Prima expoziție temporară găzduită în incinta Castelului Nopcsa din satul Săcel, comuna Sântămăria-Orlea, din județul Hunedoara, se va deschide luni, 1 septembrie 2025, la ora 12:00.

„Specialiștii Muzeului Civilizației Dacice și Romane (MCDR) Deva lucrează intens la amenajarea și valorificarea spațiilor interioare, folosind obiecte de patrimoniu din colecțiile muzeului. Scopul? Conservarea acestei bijuterii arhitectonice și crearea unui ambient muzeal care reflectă bogăția istorică și culturală a locului”, informează MCDR.

Conform sursei citate, vizitatorii vor putea admira istoria și arhitectura castelului, obiecte de patrimoniu din colecțiile muzeului și povești despre personalitățile care i-au marcat trecutul.

„Această expoziție este doar primul pas dintr-o serie de proiecte culturale și educative ce vor transforma Castelul Nopcsa într-un reper important pentru iubitorii de istorie și cultură, din județul Hunedoara și din întreaga țară”, adaugă MCDR.

→ Imaginea 1/6: Castelul Nopcsa (Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)

Castelul Nopcsa din Hunedoara a fost restaurat, după două decenii în care a fost lăsat în ruină. Constructorii au refăcut interioarele clădirii de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, au restaurat fațadele și acoperișul, i-au înlocuit tâmplăria și instalațiile degradate.

Până în anii ’20 ai secolului trecut, castelul aflat la poalele Retezatului a aparținut familiei Nopcsa, una dintre cele mai bogate din Transilvania secolelor trecute. Era considerată una dintre cele mai luxoase clădiri din Țara Hațegului, împânzită de moșiile fastuoase ale familiilor nobiliare cu origini în Evul Mediu.

Castelul unde Franz Nopcsa a fost linșat

Aici a locuit ultimul descendent de renume al familiei nobiliare, Franz Nopcsa (1877–1933), omul de ştiinţă care a descoperit și cercetat fosilele de dinozauri pitici din Ţara Haţegului.

În Primul Război Mondial, savantul a fost agent secret al austro-ungarilor, iar castelul a fost folosit ca un loc de pornire al misiunilor sale periculoase, în ţinuturile Retezatului, atunci zona de frontieră dintre Transilvania şi România.

Nopcsa, care avea misiunea să strângă informații despre poziția trupelor române aflate în regiune, activa sub numele de Petre Gorlopan, având documente false şi pretinzându-se păstor în slujba unor proprietari din Poiana Sibiului.

În 1916, Nopcsa a încercat chiar să oprească trupele române de a intra în zona Hațegului, prin Retezat, aruncând în aer de drumuri din munţi şi punând la cale un atentat cu explozibil fixat pe versanţii Retezatului, într-una din trecătorile pe care credea că le va folosi armata română.

Într-una din misiunile sale din munți, Nopcsa, care trebuia să își întâlnească omul de legătură din România, s-a rătăcit în Retezat din cauza viscolului și a fost la un pas de moarte. După război, a fost reabilitat, însă odată întors la castelul său din Săcel, a fost ținta răzbunării localnicilor, care l-au atacat cu pietre și furci și au fost la un pas să îl linșeze.