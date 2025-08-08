Castelul Huniade din Timișoara va fi reabilitat restaurat și consolidat în trei ani

Președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, Alfred Simonis, a anunțat, vineri, că a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor de restaurare și consolidare a Castelului Huniade din Timișoara.

În Castelul Huniade din Timișoara a funcționat Muzeul Național al Banatului cu toate secțiile, până în anul 2007, când a fost închis pentru restaurare și consolidare.

„Castelul Huniade, cea mai veche și una dintre cele mai frumoase clădiri din Timișoara, intră în cel mai amplu proces de restaurare și consolidare. Am semnat contractul pentru execuția lucrărilor, suma alocată pentru punerea în valoare a acestui monument arhitectural fiind de aproape 150 de milioane de lei. De aproape 30 de ani, administrațiile locale s-au chinuit să readucă la viață această bijuterie din centrul Timișoarei, dar toate încercările au eșuat. Birocrația, lipsa fondurilor, neseriozitatea unor constructori și incompetența unor conducători ne-au adus în situația de astăzi. La preluarea mandatului, am spus clar și răspicat că acest obiectiv, Castelul Huniade, trebuie pus în valoare și redat comunității. Astăzi, putem spune că ne apucăm de treabă. Am identificat sursele de finanțare, licitația și contestațiile s-au încheiat, proiectarea, de asemenea, astfel că începem efectiv lucrările”, a spus Alfred Simonis, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Simonis subliniază că este nevoie de consolidarea structurii de rezistență, refacerea fundațiilor, îndepărtarea umidității, asigurarea zidurilor, dar și multe alte intervenții.

„Vom monitoriza ce se va întâmpla aici, vom merge în permanență pe șantier, așa cum facem și la celelalte obiective pe care le avem în lucru, atât în Timișoara, cât și în restul județului. Iar la finalul celor trei ani de lucrări, îmi doresc să ne bucurăm împreună de frumusețea Castelului Huniade, care va redeveni casa Muzeului Banatului”, a adăugat Alfred Simonis.