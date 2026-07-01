Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski, transformată în muzeu

Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria Alexandru Macedonski este în curs de a fi salvată de la degradare, pentru a fi transformată casă memorială dedicată poetului, anunță Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.

„Se lucrează, în această perioadă, la reabilitarea unei noi case memoriale, pe care Consiliul Județean Dolj o va reda comunității începându de anul viitor. Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski este în curs de a fi salvată de la degradare, cu scopul de a fi transformată într-un punct muzeal dedicat acestuia.

Până în prezent, a fost finalizată consolidarea fundației, atât la interior, cât și la exterior. Având în vedere starea avansată de degradare a clădirii, această etapă a fost extrem de dificilă, existând riscul prăbușirii întregii construcții. În prezent, se lucrează la acoperiș. Au fost demontate învelitoarea și șarpanta, iar echipele au trecut la refacerea structurii acoperișului. Stadiul fizic de execuție este, la această dată, de 29%”, anunță Cosmin Vasile, pe pagina personală de Facebook.

Conform sursei citate, întregul proiect este finanțat din fonduri guvernamentale atrase de Consiliul Județean Dolj și din fonduri proprii, valoarea totală a investiției depășind 7 milioane de lei.

„Odată finalizată, casa va fi amenajată ca muzeu și deschisă publicului, așa cum s-a procedat și în cazul caselor memoriale ale Amza Pellea și Elena Farago. În acest fel, ne respectăm angajamentul de a înființa, în fiecare an, o nouă instituție de cultură”, adaugă președintele Consiliului Județean Dolj.

Alexandru Macedonski (1854 – 1920) a fost una dintre personalitățile fundamentale ale literaturii române moderne, remarcându-se ca poet, prozator, dramaturg, publicist și teoretician literar. Opera sa ocupă un loc esențial în evoluția poeziei române de la romantismul târziu către simbolism și modernism, fiind considerat principalul inițiator și promotor al simbolismului în literatura română.

Format într-un climat cultural dominat de idealurile romantice, Macedonski și-a construit treptat o estetică proprie, orientată spre înnoirea limbajului poetic, explorarea sugestiei, a muzicalității versului și a corespondențelor dintre imagini și stări sufletești. În activitatea sa critică și publicistică a susținut constant necesitatea sincronizării literaturii române cu marile curente europene, manifestând un interes deosebit pentru literatura franceză contemporană și pentru direcțiile estetice novatoare.

În anul 1880 a fondat revista Literatorul, publicație care a devenit principalul centru de afirmare a simbolismului românesc și un spațiu de promovare a tinerilor scriitori. Deși implicarea sa în numeroase polemici literare i-a afectat pentru o vreme receptarea critică, posteritatea i-a recunoscut contribuția decisivă la modernizarea poeziei române și la diversificarea formelor de expresie artistică.

Creația sa poetică este caracterizată prin diversitate tematică și formală. Ciclul Nopților, inspirat de modelul lui Alfred de Musset, exprimă aspirația către ideal, condiția creatorului și conflictul dintre realitate și vis. În ultima etapă a creației, Macedonski cultivă cu predilecție rondelul, specie în care atinge un înalt nivel de rafinament artistic, ilustrat de texte devenite emblematice, precum Rondelul rozelor ce mor. Poezia sa valorifică imagini simbolice, cromatismul, muzicalitatea și un vocabular de mare expresivitate, anticipând numeroase trăsături ale liricii moderne.

Mai multe pentru tine...