Butoiul de lemn – containerul de transport al Evului Mediu

Ce ne pot spune butoaiele de lemn despre comerț și viața de zi cu zi dintre anii 1300 și 1800? Doctorandul Jeroen Oosterbaan a studiat ciclul de viață al acestui recipient de transport și a demonstrat că aceste obiecte obișnuite au jucat un rol esențial în dezvoltarea rețelelor comerciale internaționale.

Deși butoaiele erau folosite încă din epoca romană, ele au devenit indispensabile pentru comerț și transportul mărfurilor în Evul Mediu târziu. Acestea permiteau depozitarea și conservarea unor cantități mari de produse, precum și transportarea lor pe distanțe lungi. Berea, heringul și alte mărfuri puteau fi păstrate mai mult timp, ceea ce le-a permis negustorilor să deservească piețe tot mai extinse.

„Îmi place să mă gândesc la butoi ca la echivalentul containerului de transport din Evul Mediu târziu. Acesta a făcut transportul de mărfuri la scară largă mai ieftin și mai eficient”, spune Oosterbaan, într-un comunicat al Universității din Leiden.

Oosterbaan a cartografiat producția, comerțul și reutilizarea butoaielor. El a combinat date arheologice cu surse scrise și a utilizat dendrocronologia pentru a determina proveniența lemnului din care au fost fabricate.

Printre concluziile sale se numără faptul că butoiul a avut un rol important în extinderea rețelelor comerciale. Acestea legau inițial vestul actual al Germaniei și nordul Franței de Țările de Jos, extinzându-se ulterior spre Polonia și regiunea Mării Baltice.

O pasiune pentru reguli

Utilizarea butoaielor în comerț era reglementată adesea cu o precizie remarcabilă. Reglementările istorice specificau chiar și modul în care heringul trebuia așezat în interiorul unui butoi. Inspectorii verificau apoi dacă toate aceste reguli fuseseră respectate.

„Se pare că ne plac foarte mult regulile, nu-i așa? Din acest punct de vedere, lucrurile nu erau cu mult diferite în trecut”, afirmă Oosterbaan.

Creșterea comerțului și-a pus amprenta și asupra peisajului urban. Butoaiele mari cu vin puteau cântări peste 300 de kilograme atunci când erau pline, fiind imposibil de mutat manual. Ca urmare, în marile orașe-port au fost construite macarale speciale, cunoscute sugestiv sub denumirea de „macarale pentru vin”.

Mai multe butoaie, mai multe cunoștințe

Cercetarea lui Oosterbaan a fost posibilă datorită numărului tot mai mare de butoaie descoperite de arheologi în ultimele decenii. Acest lucru se datorează, printre altele, lucrărilor de construcție din centrele istorice ale orașelor și progreselor tehnologiei sonar, care au dus la identificarea unui număr mai mare de epave. În plus, obiectele din lemn sunt excepțional de bine conservate în solul olandez.

„Trăim într-o deltă vastă și umedă. Din multe puncte de vedere, stăm deasupra unei adevărate mine de aur”, spune Oosterbaan.

Multe butoaie au supraviețuit deoarece au fost reutilizate ca gropi de latrină sau puțuri de fântână. Prin suprapunerea mai multor butoaie, oamenii construiau cămine solide pentru fântâni, care au rămas îngropate în pământ timp de secole.

Organizarea a mii de mărci de butoi

Pentru cercetarea sa, Oosterbaan a combinat descoperirile arheologice cu sursele istorice. El a studiat arhivele breslelor dogarilor (meșteșugarii specializați în fabricarea butoaielor), registrele vamale care consemnau circulația mărfurilor și taxele percepute, precum și alte documente din Evul Mediu târziu și începutul epocii moderne.

„Sursele scrise ne arată în principal cum arătau lucrurile pe hârtie. Arheologia ne permite să înțelegem cum se desfășurau ele în practică”, precizează Oosterbaan.

Cercetătorul a reunit mii de mărci sculptate pe butoaie. Unele s-au dovedit a fi semne aplicate de dogarii care le-au fabricat, în timp ce altele erau legate de controlul calității, dreptul de proprietate sau procesul de producție. Noua metodă de clasificare dezvoltată de cercetător îi ajută pe specialiști să identifice și să interpreteze aceste mărci mult mai eficient. Astfel, butoaiele pot oferi informații nu doar despre cei care le-au realizat, ci și despre rutele comerciale, procesele de producție și inspectorii responsabili cu verificarea calității.

O descoperire neașteptată

Studierea mărcilor de pe butoaie a condus și la o descoperire surprinzătoare. Folosind trei litere identificate pe mai multe butoaie, Oosterbaan a reconstituit o rețea comercială care l-a condus, în cele din urmă, la identificarea numelui unei nave. El a stabilit că epava Burgzand Noord 4, descoperită în apropierea insulei Texel, aparținea fregatei din secolul al XVIII-lea 't Hart.

„A fost una dintre acele piste secundare pe care pur și simplu nu am putut să le ignor”, spune el.

Cercetările vor continua în curând. În calitate de cercetător postdoctoral la Universitatea de Științe Aplicate Saxion, Oosterbaan va investiga în continuare această navă și legătura ei cu istoria olandeză a sclaviei. Ceea ce a început ca un studiu dedicat butoaielor a deschis drumul către noi povești despre comerț, navigație și oamenii care au modelat această istorie.

Oosterbaan își va susține teza de doctorat joi, 2 iulie 2026, la Universitatea din Leiden, eveniment transmis în direct pe site-ul instituției.

Foto sus: Un pivnicer printre butoaie. Miniatură medievală de la sfârșitul secolului al XIV-lea, aflată în colecția British Library (© Wikimedia Commons)

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