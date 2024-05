Black Sea and Balkans Security Forum, cea mai amplă conferință dedicată securității la Marea Neagră, se desfășoară timp de două zile la București

Cea de a opta ediție a conferinței internaționale Black Sea and Balkans Security Forum are loc la Bucureşti timp de două zile, între 23-24 mai. Evenimentul este organizat de New Strategy Center, unul dintre cele mai importante think-tank-uri din România, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Externe, cu sprijinul Universității de Științe Agricole și al Diviziei de Diplomație Publică a NATO.

Black Sea Security Forum s-a dovedit de-a lungul timpului drept una dintre cele mai importante conferințe dedicate evoluțiilor din regiune subliniind caracterul strategic al întregii zone. Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, nu rămâne în Marea Neagră, ci are efecte globale majore, așa cum s-a dovedit din plin după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Anul acesta, experții, analiștii și factorii de decizie care participă la Black Sea Security Forum se vor apleca asupra situației din Ucraina şi din regiune, în contextul apariției oboselii de război și a problemelor în asigurarea materialelor şi echipamentelor necesare forțelor ucrainene pe front. Scopul conferinţei este de a identifica metodele şi căile prin care Ucraina şi securitatea internațională pot fi apărate în fața ofensivei autoritarismului și a altor actori care amenință stabilitatea și ordinea internațională la nivel global.

Timp de două zile sunt programate discuții în 36 de paneluri în care lideri politici, decidenți politici și specialiști vor căuta cele mai bune soluții pentru problemele extrem de complicate din regiunea Mării Negre. Chiar dacă războiul este în plină desfășurare, modul în care Republica Moldova şi Ucraina pot fi sprijinite în vederea procesului de integrare în Uniunea Europeană rămâne o temă de primă importanță. În aceeași măsură contează discuția despre reconstrucția Ucrainei precum şi dezvoltarea economică în regiunea Mării Negre, ținând cont de vastele resurse zona le are. De asemenea, păstrarea libertății de navigație în Marea Neagră este critică, nu numai pentru țările riverane, dar şi la nivel global, având experiența crizei alimentare care s-a profilat imediat după blocarea exporturilor de grâne ucrainene prin întreruperea căilor de transport naval prin Marea Neagră.

Din punct de vedere strategic, regiunea Mării Negre a devenit şi mai importantă prin prisma conectivității a două coridoare comerciale majore, Inițiativa Celor Trei Mări și Coridorul de Mijloc ceea ce va face din Marea Neagră punctul de intersecție a rutelor maritime comerciale Nord-Sud şi Est-Vest.

Pe agenda conferinței se află şi posibilele scenarii de evoluție a războiului din Ucraina, dar şi provocările pentru Europa şi relația transatlantică în contextul alegerilor din Uniunea Europeană şi din Statele Unite. La fel de importantă este înțelegerea amenințărilor pe care războiul hibrid le aduce asupra societăților, precum şi luarea măsurilor necesare pentru contracararea unor fenomene extrem de periculoase cum sunt manipularea și dezinformarea.