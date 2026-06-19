Bijuteriile coroanei Boemiei, expuse la Castelul din Praga

Bijuteriile coroanei Boemiei vor fi expuse pentru public la Castelul din Praga în luna septembrie, la inițiativa președintelui Petr Pavel, a anunțat joi biroul de presă al Președinției Republicii Cehe.

Bijuteriile, printre care se numără Coroana Sfântului Wenceslas, globul și sceptrul regal, precum și veșmintele de încoronare din 1653, vor fi expuse în perioada 18-28 septembrie, informează Agerpres.

Bijuteriile coroanei Boemiei fac parte din patrimoniul național al Republicii Cehe și sunt expuse în fața publicului doar pentru ocazii rare și speciale.

Șapte demnitari care dețin cheile de la șapte lacăte trebuie să se reunească pentru a putea pătrunde în camera bijuteriilor coroanei, amenajată în Catedrala Sfântul Vitus de la Castelul din Praga.

O expoziție însoțitoare amintește că primul Habsburg care a urcat pe tronul Boemiei, Ferdinand I, a fost încoronat în urmă cu 500 de ani. Monarhia a luat sfârșit odată cu destrămarea Austro-Ungariei în timpul Primului Război Mondial.

Întrucât accesul la expoziția dedicată bijuteriilor coroanei Boemiei va fi gratuit, organizatorii se așteaptă la formarea unor cozi lungi.

Foto sus: Bijuteriile coroanei Boemiei (© K. Pacovsky / Wikimedia Commons)

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