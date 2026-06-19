Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Bijuteriile coroanei Boemiei (© K. Pacovsky / Wikimedia Commons)

Bijuteriile coroanei Boemiei, expuse la Castelul din Praga

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 19 iunie 2026

Bijuteriile coroanei Boemiei vor fi expuse pentru public la Castelul din Praga în luna septembrie, la inițiativa președintelui Petr Pavel, a anunțat joi biroul de presă al Președinției Republicii Cehe.

Bijuteriile, printre care se numără Coroana Sfântului Wenceslas, globul și sceptrul regal, precum și veșmintele de încoronare din 1653, vor fi expuse în perioada 18-28 septembrie, informează Agerpres.

Bijuteriile coroanei Boemiei fac parte din patrimoniul național al Republicii Cehe și sunt expuse în fața publicului doar pentru ocazii rare și speciale.

Șapte demnitari care dețin cheile de la șapte lacăte trebuie să se reunească pentru a putea pătrunde în camera bijuteriilor coroanei, amenajată în Catedrala Sfântul Vitus de la Castelul din Praga.

O expoziție însoțitoare amintește că primul Habsburg care a urcat pe tronul Boemiei, Ferdinand I, a fost încoronat în urmă cu 500 de ani. Monarhia a luat sfârșit odată cu destrămarea Austro-Ungariei în timpul Primului Război Mondial.

Întrucât accesul la expoziția dedicată bijuteriilor coroanei Boemiei va fi gratuit, organizatorii se așteaptă la formarea unor cozi lungi.

Foto sus: Bijuteriile coroanei Boemiei (© K. Pacovsky / Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...
Armata română în Cehoslovacia jpeg
Armata română în Cehoslovacia
Cehoslovacia comunistă, de la Dubček la Husák jpeg
Cehoslovacia comunistă, de la Dubček la Husák
Praga, oraşul de aur | FOTO jpeg
Praga, oraşul de aur | FOTO
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
📁 Antichitate
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
Pieptene antic din corn de cerb, descoperit în județul Neamț (©Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)
📁 Antichitate
Un pieptene antic din corn de cerb, descoperit în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A7
Zona de studiu Middle Awash, Riftul Afar din Etiopia, cu sedimente expuse orizontal în prim-plan, conținând mii de fosile și artefacte din perioada Paleoliticului Mijlociu (© Tim White)
📁 Preistorie
Viața și moartea în urmă cu 100.000 de ani: Cum trăiau oamenii înainte de a părăsi Africa?
Sarcofag roman descoperit intact și sigilat (© Muzeji i galerije Konavala)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Sarcofag roman descoperit intact și sigilat, în poziția sa originală / FOTO
Arheologii au descoperit o înmormântare rară din secolul al X-lea, în sudul Rusiei (© Serviciul de Presă al Institutului de Istoria Culturii Materiale al Academiei Ruse de Științe)
📁 Istorie Medievală Universală
O femeie înmormântată alături de un nou-născut și de pielea unui cal, descoperită de arheologi în Siberia
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Muzeele României
„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca
Restaurarea pardoselii Sălii Cavalerilor din Castelul Corvinilor (© Primăria Hunedoara)
📁 Patrimoniu
Cum arată Sala Cavalerilor din Castelul Corvinilor după restaurarea pardoselii / FOTO
Două stâlpi preistorici de la Stonehenge erau aliniați cu solstițiile de vară și de iarnă și par să fi fost un centru pentru ceremonii religioase. Reconstituire artistică (© Marijane Porter, Wessex Archaeology)
📁 Preistorie
Un „prototip” al Stonehenge-ului, vechi de 5.000 de ani, descoperit lângă faimosul monument preistoric