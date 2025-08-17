Aur elenistic descoperit în sud-estul Bulgariei, expus la Muzeul Național de Arheologie din Sofia

Mai multe piese de aur elenistic, descoperite în regiunea Sakar din sud-estul Bulgariei, sunt expuse la Muzeul Național de Arheologie din Sofia, în cadrul unei expoziții intitulate „Splendoarea Aurului Elenistic: Conducătorul din Sakar”.

La vernisaj, ministrul adjunct al culturii din Bulgaria, Todor Ciobanov, a declarat că piesele expuse reprezintă ''capodopere ale artei antice'' și a susținut că Sakar, o regiune din sud-estul Bulgariei, se află în lumina reflectoarelor după ce a fost ignorată timp îndelungat, informează agenția de știri bulgară, BTA, conform Agerpres.

Un pumnal din fier încrustat cu aur, o brățară unică din aur cu figurine turnate și bătută cu pietre semiprețioase, un colier din aur, un inel din aur, o cunună din aur, piese de armură aurite și ornamente din aur de la harnașamentele unor cai, reprezintă doar o parte din atracțiile expoziției. Organizată de Institutul Național de Arheologie din cadrul Academiei de Științe din Bulgaria (NAIM-BAS) și de municipalitatea Topolovgrad, expoziția prezintă unele dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice realizate în Bulgaria în ultimii ani.

→ Imaginea 1/4: Aur elenistic expus la Muzeul Național de Arheologie din Sofia (© naim.bg)

Obiectele acum expuse au fost descoperite în cadrul unei expediții arheologice în satul căpitanului de haiduci Petko Voivoda, lângă Topolovgrad. Conducătoarea expediției, Daniela Agre a declarat că aceste comori arheologice au fost excavate dintr-un ținut care este considerat a fi uitat de Dumnezeu.