Aur elenistic expus la Muzeul Național de Arheologie din Sofia (© naim.bg)

Aur elenistic descoperit în sud-estul Bulgariei, expus la Muzeul Național de Arheologie din Sofia

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 17 august 2025

Mai multe piese de aur elenistic, descoperite în regiunea Sakar din sud-estul Bulgariei, sunt expuse la Muzeul Național de Arheologie din Sofia, în cadrul unei expoziții intitulate „Splendoarea Aurului Elenistic: Conducătorul din Sakar”.

La vernisaj, ministrul adjunct al culturii din Bulgaria, Todor Ciobanov, a declarat că piesele expuse reprezintă ''capodopere ale artei antice'' și a susținut că Sakar, o regiune din sud-estul Bulgariei, se află în lumina reflectoarelor după ce a fost ignorată timp îndelungat, informează agenția de știri bulgară, BTA, conform Agerpres.

Un pumnal din fier încrustat cu aur, o brățară unică din aur cu figurine turnate și bătută cu pietre semiprețioase, un colier din aur, un inel din aur, o cunună din aur, piese de armură aurite și ornamente din aur de la harnașamentele unor cai, reprezintă doar o parte din atracțiile expoziției. Organizată de Institutul Național de Arheologie din cadrul Academiei de Științe din Bulgaria (NAIM-BAS) și de municipalitatea Topolovgrad, expoziția prezintă unele dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice realizate în Bulgaria în ultimii ani.

Obiectele acum expuse au fost descoperite în cadrul unei expediții arheologice în satul căpitanului de haiduci Petko Voivoda, lângă Topolovgrad. Conducătoarea expediției, Daniela Agre a declarat că aceste comori arheologice au fost excavate dintr-un ținut care este considerat a fi uitat de Dumnezeu.

