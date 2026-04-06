Atelier de topire a fierului, activ timp de opt secole, descoperit de arheologi în Senegal

Săpăturile arheologice efectuate la situl Didé West 1 din estul Senegalului au scos la iveală un atelier de topire a fierului excepțional de bine conservat, datat între secolul al IV-lea î.Hr. și secolul al IV-lea Hr., reprezentând aproape opt secole de activitate.

În Europa, Epoca Fierului începe, în general, de la aproximativ 800 î.Hr., Cu toate acestea, începutul Epocii Fierului variază considerabil între diferitele regiuni ale lumii. Cele mai vechi dovezi ale producției de fier sunt considerate a data din mileniul al II-lea î.Hr. în Anatolia (Turcia modernă) și în Caucaz.

„Atelierul de topire a fierului de la situl Didé West 1 din Senegal aduce o nouă lumină asupra apariției metalurgiei fierului în Africa de Vest”, a declarat dr. Mélissa Morel, arheolog la Université de Genève (UNIGE), conform Sci News.

Atelierul constă dintr-o movilă mare conținând aproximativ 100 de tone de zgură, o dispunere semicirculară a circa 30 de duze folosite — țevi din lut care direcționează aerul în cuptor — și 35 de baze circulare de cuptoare, fiecare având aproximativ 30 cm adâncime.

Această producție de fier și oțel a fost probabil realizată la scară mică pentru a satisface nevoile locale, în special pentru fabricarea uneltelor agricole.

„Datorită stării sale excepționale de conservare, vechimii sale, duratei îndelungate de utilizare și caracteristicilor sale tehnice distincte, acest sit este cu adevărat unic. Oferă o oportunitate rară de a studia continuitatea și adaptarea unei tehnici de topire a fierului pe termen lung”, a spus dr. Morel.

„O trăsătură cheie este faptul că aceste duze nu au o singură ieșire de aer, ci multiple deschideri mici conectate la canalul principal prin conducte laterale perpendiculare. Acest design permite distribuirea aerului către partea inferioară a cuptorului. O altă caracteristică distinctivă este utilizarea semințelor de palmier ca material de umplere la baza cuptorului — o practică nedocumentată anterior”, a precizat dr. Morel.

„În ciuda perioadei foarte lungi în care acest atelier a funcționat, această tradiție a rămas remarcabil de stabilă, suferind doar ajustări tehnice minore”, a declarat dr. Anne Mayor, arheolog la UNIGE și la Global Studies Institute.

Rezultatele cercetărilor efectuate în situl arheologic Didé West 1 din Senegal au fost publicate într-un articol din revista African Archaeological Review.

Foto sus: Situl arheologic Didé West 1 din Senegal (© Anne Mayor)

Mai multe pentru tine...