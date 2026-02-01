Artă rupestră veche de 5.000 de ani înfățișează cucerirea brutală a Peninsulei Sinai

Arheologii au descoperit artă rupestră veche de 5.000 de ani în Deșertul Sinai, care ilustrează cucerirea brutală a regiunii de către Egiptul antic.

Lucrarea „arată într-un mod înfricoșător cum egiptenii au colonizat Sinaiul și au subjugat locuitorii”, au declarat arheologii într-un comunicat citat de Live Science.

Scena înfățișează un bărbat care își ridică brațele în semn de triumf, în timp ce un alt bărbat este în genunchi, cu o săgeată înfiptă în piept și cu mâinile legate la spate. În apropiere apare și o barcă, precum și o inscripție care spune că Min, o divinitate egipteană asociată fertilității, este „stăpânul zonei cuprului”, au scris arheologii într-un nou studiu publicat în ediția din 2025 a revistei Blätter Abrahams.

„Privind întreaga compoziție, putem presupune că barca era asociată cu conducătorul egiptean, bărbatul triumfător cu zeul Min… iar bărbatul supus și ucis cu locuitorii locali”, au scris arheologii în revistă. Ei au menționat că, în Egiptul antic, bărcile erau adesea folosite ca metaforă pentru faraon.

Alte exemple de artă rupestră, datând de aproximativ 5.000 de ani, au fost descoperite anterior în Sinai și sugerează că egiptenii au cucerit regiunea în acea perioadă.

„Motivația expedițiilor egiptene în sud-vestul Sinaiului nu a fost doar o extindere abstractă a teritoriului, ci mai ales disponibilitatea resurselor minerale, în special cupru și turcoaz”, au scris cercetătorii.

În acea perioadă, Sinaiul era locuit în mare parte de grupuri nomade, a declarat coautorul studiului, Ludwig Morenz, profesor de egiptologie la Universitatea din Bonn.

„Panoul de stâncă reprezintă cu siguranță una dintre cele mai timpurii reprezentări ale dominației într-un alt teritoriu”, a spus Morenz într-un e-mail pentru Live Science.

Un detaliu interesant este că lângă imaginea bărcii exista cândva o inscripție care ar fi putut menționa numele conducătorului Egiptului, dar aceasta a fost ștearsă intenționat, au menționat arheologii în revistă.

Nu este clar cine a șters-o, când și de ce. Au existat numeroase cazuri în istoria Egiptului în care numele unui faraon a fost șters după venirea la putere a unui nou faraon, însă nu este clar dacă acesta este și cazul de față.

Arta rupestră a fost descoperită de Mustafa Nour El-Din, arheolog al Inspectoratului din Aswan al Ministerului Egiptean al Antichităților, în timpul unui studiu de teren realizat în 2025. Arheologii cred că în zonă ar putea fi descoperite și alte exemple de artă rupestră.

Foto sus: Un bărbat victorios merge înainte cu brațele ridicate lângă o figură legată și îngenuncheată, străpunsă de o săgeată. Barca din dreapta ar putea semnifica dominația. Liniile negre evidențiază sculpturile pentru vizibilitate (© fotografie de M. Nour El-Din, desen de E. Kiesel)

