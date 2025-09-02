Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol

Sezonul arheologic din această vară de la Cetatea Nikopol a adus una dintre cele mai remarcabile descoperiri din ultimii ani: o inscripție veche bulgară săpată în piatră, datată la sfârșitul secolului al XIII-lea sau începutul secolului al XIV-lea.

Descoperirea, anunțată de Agenția Bulgară de Știri (BTA), oferă o nouă perspectivă asupra trecutului medieval al cetății și subliniază rolul său crescând ca sit de patrimoniu și atracție turistică.

Inscripția: un mesaj medieval

Inscripția a fost scoasă la iveală chiar în ultima zi de lucru a sezonului, în timpul unei inspecții realizate de o comisie a Ministerului Culturii. Potrivit lui Venko Ivanov, conducătorul săpăturilor și arheolog la Muzeul Regional de Istorie din Pleven, textul este gravat pe un bloc de piatră ce a făcut parte dintr-un turn al fortificației descoperit anul trecut.

Analizele preliminare sugerează că ar fi putut fi realizată fie de un supraveghetor educat al construcției zidurilor, fie chiar de guvernatorul local. Specialiștii în conservare Andrea Andreeva (Muzeul de Istorie din Chiprovți) și Nikolay Angelov au acum sarcina de a curăța și restaura piatra. După finalizarea lucrărilor, inscripția va fi descifrată și prezentată publicului.

Straturi de istorie

Săpăturile de la Nikopol au continuat timp de cinci ani consecutivi, cu sprijinul Primăriei Nikopol și al Ministerului Culturii. Arheologii au identificat deja trei faze distincte de construcție ale zidurilor cetății:

a doua jumătate a secolului al XIII-lea,

sfârșitul secolului al XIV-lea – începutul secolului al XV-lea,

începutul secolului al XVI-lea.

Aceste etape reflectă secole de reconstrucții și adaptări la schimbările politice și amenințările militare. Ivanov a subliniat că cercetările continuă pentru a stabili cronologia exactă a celor mai vechi fortificații.

Descoperiri suplimentare: de la traci la epoca otomană

Pe lângă inscripție, campania din acest an a scos la iveală o bogăție de artefacte din epoci diverse. Printre ele se numără o groapă rituală tracică, mărturie a practicilor religioase pre-medievale din zonă. De asemenea, au fost descoperite numeroase obiecte mici: monede bizantine, bulgărești medievale și otomane, obiecte casnice, gloanțe de plumb și chiar o grenadă de mână din secolul al XVII-lea.

Un obiect impresionant este o ghiulea de tun, probabil trasă în timpul războiului ruso-turc din 1806–1812, când cetatea Nikopol a devenit din nou câmp de luptă pe Dunăre. Aceste descoperiri ilustrează utilizarea continuă și importanța strategică a sitului timp de aproape două milenii.

Cetatea ultimului țar bulgar

Nikopol are o semnificație aparte în istoria bulgară. După căderea Târnovei în 1393, țarul Ivan Șișman, ultimul conducător al celui de-al Doilea Țarat Bulgar, și-a stabilit aici reședința. Doi ani mai târziu, a fost capturat în timpul cuceririi otomane a orașului. În 1396, cetatea a devenit scena Bătăliei de la Nicopole, ultima mare cruciadă medievală, în care armatele europene au suferit o înfrângere zdrobitoare în fața otomanilor.

Noua inscripție descoperită ar putea aparține chiar acestei epoci, fiind posibil legată de personaje care au asistat la ultimele lupte pentru independența Bulgariei.

Turism și planuri de viitor

Pe lângă cercetările arheologice, Primăria Nikopol a făcut pași pentru a îmbunătăți accesibilitatea sitului. Anul acesta a fost amenajată o nouă parcare, parte dintr-un plan mai amplu de a construi un centru pentru vizitatori. Zilnic, turiști – bulgari și străini, mulți dintre ei veniți cu croaziere pe Dunăre – se opresc pentru a vedea lucrările de excavare.

Ivanov a confirmat că cercetările arheologice vor continua și anul viitor. Între timp, eforturile de restaurare vor asigura ca cetatea să rămână nu doar un obiectiv de studiu, ci și un motor al turismului cultural local.

Păstrarea patrimoniului medieval de pe Dunăre

Fost bastion de apărare pe malul Dunării, cetatea Nikopol renaște astăzi ca o punte între trecut și prezent. Cu inscripția veche bulgară, groapa rituală tracică, monedele medievale și relicvele otomane, situl dezvăluie un patrimoniu stratificat. Pe măsură ce restaurările și viitoarele săpături continuă, Nikopol promite să aducă noi perspective asupra istoriei medievale a Bulgariei și să atragă vizitatori dornici să exploreze răscrucea istorică a Europei.