Altar roman de casă (lararium) unic la nord de Alpi, descoperit la Köln

Un șantier de construcții din centrul orașului Köln s-a transformat într-una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din nordul Europei. În timpul săpăturilor pregătitoare pentru traseul subteran al muzeului MiQua – LVR-Jewish Museum din Cartierul Arheologic Köln, arheologii au descoperit un altar roman de casă (lararium) excepțional de bine conservat, datat în secolul al II-lea d.Hr., considerat unic la nord de Alpi.

Descoperirea face parte dintr-un context arheologic mult mai amplu, scos la lumină sub Rathausplatz, relateaza turismistoric.ro.

Cercetările au dezvăluit și fundația monumentală a unei bazilici romane târzii, precum și o scară rară din secolul I d.Hr., asociată fostului palat al guvernatorului roman. Împreună, aceste vestigii schimbă semnificativ înțelegerea istoriei antice a orașului Köln, cunoscut în epoca romană drept Colonia Claudia Ara Agrippinensium.

Un lararium fără precedent la nord de Alpi

Cea mai spectaculoasă descoperire este lararium-ul, un sanctuar domestic dedicat zeilor protectori ai casei, cunoscuți sub numele de Lares. Altarul a fost identificat în zona fostului Praetorium – reședința oficială a guvernatorului provinciei Germania Inferior.

Deși astfel de altare erau comune în locuințele romane din bazinul mediteranean, conservarea lor la nord de Alpi este extrem de rară. În cazul de la Köln, starea de păstrare este aproape fără precedent. Arheologii au identificat nișa altarului cu urme vizibile de pictură murală originală.

Găurile mici de cuie deasupra și în lateral sugerează că sanctuarul era decorat cu ghirlande. Sub nișă, o linie clară de rupere indică locul unde era fixată masa altarului, care a fost, de asemenea, recuperată și urmează să fie repusă în poziția originală.

Spre deosebire de orașele vesuviene precum Pompei sau Herculaneum, unde cenușa vulcanică a conservat detalii excepționale ale vieții domestice, în nordul Europei structurile romane au fost în mare parte distruse de reconstrucțiile succesive. Prin urmare, lararium-ul de la Köln reprezintă nu doar un artefact, ci o structură arhitecturală păstrată in situ, oferind dovezi directe despre practicile religioase private într-o clădire de rang înalt.

Praetorium: centrul puterii romane pe Rin

Altarul a fost descoperit în straturile arheologice ale Praetorium-ului, reședința oficială a guvernatorului provincial. Köln era unul dintre cele mai importante orașe romane la nord de Alpi, poziționat strategic pe frontiera Rinului.

Prezența unui sanctuar domestic într-un complex administrativ de elită ilustrează coexistența autorității imperiale și a devoțiunii personale. Ofrandele aduse la lararium includeau alimente și obiecte mici dedicate zeilor protectori ai casei, în schimbul protecției și prosperității.

O scară romană rară din secolul I

O altă descoperire majoră este o scară romană din piatră, datată la sfârșitul secolului I d.Hr. Aceasta lega o zonă inferioară, situată mai aproape de malul Rinului, de nivelul superior al complexului Praetorium.

Scările sunt extrem de rar conservate în Köln, unde majoritatea vestigiilor romane s-au păstrat doar la nivel de fundație. În acest caz, condițiile topografice speciale au contribuit decisiv la conservare: structurile romane timpurii au fost îngropate încă din Antichitate prin umpluturi artificiale realizate pe panta Rinului, protejându-le de distrugerile ulterioare.

Fundația masivă a unei bazilici târzii

Săpăturile au scos la iveală și fundația unei abside aparținând unei bazilici romane din secolul al IV-lea d.Hr., cu o grosime de până la patru metri. Analiza secțiunii a arătat că structura nu era simplu beton roman (opus caementicium), ci era realizată din straturi atent dispuse de tuf vulcanic, bazalt și calcar, unite printr-un mortar extrem de durabil, cu fragmente de cărămidă și pietriș.

Această descoperire evidențiază transformarea orașului în Antichitatea târzie, când arhitectura administrativă și, posibil, ecleziastică a remodelat peisajul urban.

De ce este importantă descoperirea

Lararium-ul din Köln reprezintă:

o conservare arhitecturală rară la nord de Alpi;

o dovadă directă a vieții religioase domestice într-o capitală provincială;

o legătură fizică între administrația imperială și devoțiunea privată;

un nou reper pentru arheologia urbană romană din Germania.

Împreună, altarul, scara și fundația bazilicii conturează o imagine stratificată a Kölnului roman, din secolul I până în secolul IV d.Hr.

Toate aceste descoperiri au fost realizate în cadrul proiectului muzeal MiQua, care va integra vestigiile într-un traseu subteran accesibil publicului. Vizitatorii vor putea explora istoria romană, evreiască și medievală a orașului direct în situl arheologic.

Pentru cercetători, lararium-ul oferă un moment rar conservat al spiritualității domestice romane, păstrat sub straturile succesive ale orașului modern.