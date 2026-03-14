A fost descoperită cea mai veche armă de foc portabilă din Europa?

Fragmente ale unei arme de foc descoperite în Brandenburg, Germania, ar putea proveni de la cea mai veche armă portabilă cu pulbere cunoscută din Europa, potrivit unor cercetări recente.

Artefactul, care are aproximativ 6 centimetri lungime, ar putea data din anul 1390. Dacă acest lucru se confirmă, ar fi cu nouă ani mai vechi decât celebra pușcă de la Tannenberg, datată în 1399 și considerată pe scară largă cea mai veche armă de foc portabilă din Europa, informează Live Science.

„Nu avem dovezi scrise sau arheologice privind folosirea armelor de foc din acea perioadă [în Brandenburg]; până acum puteam doar să presupunem acest lucru în termeni generali”, a declarat, într-un comunicat, Christof Krauskopf, șeful Oficiului de Stat pentru Administrarea Patrimoniului și al Muzeului Arheologic de Stat din Brandenburg.

În 2023, Matthias Dasse, un voluntar implicat în conservarea patrimoniului, a descoperit fragmentele armei în timpul unei cercetări de teren în apropierea Castelului Kletzke din regiunea germană Brandenburg. Dasse a dus piesele la Gordon Thalmann, șeful Autorității Inferioare pentru Protecția Monumentelor din Prignitz, care a identificat piesa turnată din bronz ca fiind țeava unei arme de foc timpurii.

Cercetătorii au poreclit artefactul „Kletzker Handrohr”, ceea ce se traduce prin „tunul de mână de la Kletzke”, deoarece cred că ar putea fi legat de faimosul asediu al Castelului Kletzke din 1390, când fortăreața a devenit centrul unui conflict regional din Brandenburg. Potrivit unei relatări păstrate de la călugărul franciscan Detmar din Lübeck, doi duci au condus 1.100 de oameni într-un marș împotriva castelului, care era deținut de puternica familie von Quitzow. Apărătorii au reușit să păstreze controlul asupra castelului și să respingă atacatorii. Castelul a fost ulterior renovat în secolele următoare.

Dacă legătura dintre asediu și tunul de mână de la Kletzke va fi confirmată, obiectul ar oferi dovezi fizice rare despre armele de foc timpurii care au început să apară în războaiele din Evul Mediu târziu.

Totuși, Krauskopf a remarcat că tunul de mână de la Kletzke probabil nu a fost fabricat local și este posibil să fi fost adus de atacatori veniți din alte regiuni.

Foto sus: Un fragment al armei de foc descoperite la Kletzke (© Landkreis Prignitz)

